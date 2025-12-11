Jonge meisjes gedwongen tot prostitutie: rechtbank doet uitspraak

De rechtbank in Breda doet donderdag uitspraak in een grote mensenhandelzaak. Twee meisjes uit Roosendaal en een uit Eindhoven zijn enkele jaren geleden, toen ze zestien en zeventien waren, gedwongen om in de prostitutie te werken. Een vrouw uit Roosendaal en twee mannen uit Sint Hubert en Rotterdam zijn hiervoor verantwoordelijk, vindt het Openbaar Ministerie (OM). Tegen hen is tot 4,5 jaar cel geëist.

De zaak is onder meer zo groot, omdat een van de slachtoffers betaalde seks zou hebben gehad met drie- tot vierhonderd mannen. Dit werd eerder dit najaar bekend tijdens een van de vele zittingen die in Breda aan dit onderzoek werden gewijd. Ook haar klanten ontkomen niet aan veroordeling, zo wil het OM. Zeventien van hen (het topje van de ijsberg dus) zijn achterhaald. Zij moesten zich voor de rechter verantwoorden, omdat ze bij een minderjarige sekswerker aan hun gerief zijn gekomen. Ook klanten krijgen uitspraak te horen

De verdiensten voor de veel te jonge prostituees varieerden van 50 tot 3500 euro per klant. Dat was afhankelijk van de wens van de mannen die met de meisjes het avontuur aangingen. Eén van hen is al veroordeeld tot een jaar cel en nog eens drie maanden wanneer hij weer de fout in gaat. De zestien anderen hangt ook een gevangenisstraf en de verplichting om een schadevergoeding te betalen boven het hoofd. De verdachten komen uit onder meer Roosendaal, Rosmalen en Steenbergen en zijn 22 tot 56. Ook zij horen donderdag hoe de rechter denkt over hun aandeel.

Een van de drie mensen die de meisjes geronseld zouden hebben, is een man van 27 uit Rotterdam. Hij was al langer werkzaam in de seksindustrie. Als een soort van pietje precies hield deze S.S. bij welke klant met welk meisje en op welke plek een afspraak had. Hij regelde ook de betalingen en stak van de inkomsten bijna een ton in eigen zak, zo becijferde het OM. Bovendien wordt deze ‘roostermaker’ ervan beschuldigd dat hij seks heeft gehad met minderjarigen. Ben jij geïnteresseerd in rechtbankverhalen? Abonneer je dan op onze podcast en mis niks over criminaliteit en rechtszaken in Brabant:

Klik op 'Accepteren' om de cookies van Springcast te accepteren en de inhoud te bekijken. Accepteren