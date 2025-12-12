'Executie' van Seref en twee woningovervallen: uitspraak na zware eisen
26, 18, 18 en 14 jaar cel. Dat waren de niet alledaagse straffen die het Openbaar Ministerie (OM) eind oktober eiste. Ze zouden vier Eindhovenaren van twintig tot 24 jaar oud moeten worden opgelegd. Volgens het OM zijn ze vorig jaar zomer betrokken geweest bij het doodschieten van een stadgenoot en twee woningovervallen. De rechtbank in Den Bosch doet vrijdagmiddag uitspraak.
Het uitspreken van de eisen werd met een overdonderend applaus beantwoord door de vele toehoorders in de rechtszaal. Het waren vooral familieleden, vrienden en bekenden van de 41-jarige Seref, de man die op 23 juni 2024 in zijn woonplaats werd doodgeschoten. De officier van justitie sprak van ‘een standrechtelijke openbare executie’.
Seref zou eerder die zondagavond een verkeersruzie hebben gehad met de 20-jarige Mohammad Ismail A., een van de vier verdachten. Het zou ook deze Mohammad A. zijn geweest die Seref korte tijd later bij zijn wagen, die geparkeerd stond lang de Rode Kruislaan, een kogel door het hoofd schoot.
Mohammad A. was met een auto, met hierin zijn drie kompanen, op zoek gegaan naar Seref om wraak te nemen. Het OM verwijt de medeverdachten dat ze amper moeite hebben gedaan om de vermeende schutter op andere gedachten te brengen.
Het slachtoffer overleed later die avond in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. Zijn naam ging al rond over de social media nog voordat zijn vrouw en kinderen hiervan op de hoogte waren. Dit werd tijdens de zitting verteld toen vier nabestaanden gebruikmaakten van het spreekrecht.
Een neef van Seref beschreef hem als zijn grote vriend, die altijd lachte. Hij wees in zijn verklaring ook op de achtergrond van drie van de vier verdachten, die jaren geleden naar Nederland waren gevlucht. “Is het geen idee”, zo opperde Serefs neef, “dat jullie na het uitzitten van jullie straf gewoon teruggaan naar jullie eigen land en daar lekker met vuurwapens rondlopen? Lekker schieten op alles en iedereen als iets je niet bevalt.”
Ook het OM had grote moeite met het feit dat het viertal het de gewoonste zaak van de wereld leek te vinden dat ze altijd wapens op zak hadden. Een echt sluitende verklaring hadden ze er niet voor, maar het kwam hen wel goed uit voor de drie delicten waarvan ze worden beschuldigd.
Op 17 mei zouden drie van hen - gewapend - een huis hebben overvallen in de Belgische stad Antwerpen. Het OM spreekt van een afpersing in het criminele milieu. In de woning verbleven toen onder anderen enkele kinderen, onder wie een baby.
Drie weken later hadden ze het gemunt op een woning in Uden waar een toen 46-jarige man en zijn jonge zoon doodsbang werden gemaakt. De hoofdbewoner raakte ook gewond. De overvallen in Antwerpen en Uden zouden zijn gepleegd, omdat er in de huizen veel drugsgeld zou liggen.
Tijdens de behandeling van deze zaken legden de verdachten afwijkende verklaringen af of beriepen ze zich op hun zwijgrecht. In de kwestie rondom het doden van Seref is één ding duidelijk geworden: Mohammad Ismael A. heeft het pistool op zijn stadgenoot gericht. Volgens hem ging het wapen echter spontaan af. Vrijdagmiddag wordt duidelijk hoe de rechter hierover denkt.
Er werd die zondag tot laat onderzoek gedaan op de plek van de schietpartij:
De woningoverval in Uden schokte de buurt: