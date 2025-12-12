Uitspraak in zaak geliquideerde Seref (41): zware straffen geëist

26, 18, 18 en 14 jaar cel. Dat waren de niet alledaagse straffen die het Openbaar Ministerie (OM) eind oktober eiste. Ze zouden vier Eindhovenaren van twintig tot 24 jaar oud moeten worden opgelegd. Volgens het OM zijn ze vorig jaar zomer betrokken geweest bij het doodschieten van een stadgenoot en twee woningovervallen. De rechtbank in Den Bosch doet vrijdagmiddag uitspraak.

Het uitspreken van de eisen werd met een overdonderend applaus beantwoord door de vele toehoorders in de rechtszaal. Het waren vooral familieleden, vrienden en bekenden van de 41-jarige Seref, de man die op 23 juni 2024 in zijn woonplaats werd doodgeschoten. De officier van justitie sprak van ‘een standrechtelijke openbare executie’.

Seref zou eerder die zondagavond een verkeersruzie hebben gehad met de 20-jarige Mohammad Ismail A., een van de vier verdachten. Het zou ook deze Mohammad A. zijn geweest die Seref korte tijd later bij zijn wagen, die geparkeerd stond lang de Rode Kruislaan, een kogel door het hoofd schoot.

Mohammad A. was met een auto, met hierin zijn drie kompanen, op zoek gegaan naar Seref om wraak te nemen. Het OM verwijt de medeverdachten dat ze amper moeite hebben gedaan om de vermeende schutter op andere gedachten te brengen.

Het slachtoffer overleed later die avond in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. Zijn naam ging al rond over de social media nog voordat zijn vrouw en kinderen hiervan op de hoogte waren. Dit werd tijdens de zitting verteld toen vier nabestaanden gebruikmaakten van het spreekrecht.