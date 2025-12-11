Jonge meisjes seksueel uitgebuit: tot drie jaar cel opgelegd

Twee mannen uit Rotterdam en Sint Hubert en een vrouw uit Roosendaal hebben gevangenisstraffen tot drie jaar gekregen wegens seksuele uitbuiting. Volgens de rechtbank in Breda hebben ze drie meisjes, twee minderjarige en een meerderjarige, in de prostitutie laten werken. Dit gebeurde tussen 2021 en 2023. De tieners hebben honderden klanten gehad.

De drie veroordeelden is ook een contactverbod met de drie slachtoffers opgelegd en ze moeten twee meisjes schadevergoedingen betalen. Er zijn ook straffen uitgedeeld aan acht klanten van de jonge prostituees. Zij krijgen taakstraffen van 170 tot 230 uur en een dag cel. Ook moeten de acht mannen, onder wie een inwoner van Rosmalen, de meisjes 500 of 750 euro schadevergoeding betalen. Ze hebben minstens één keer betaalde seks met een minderjarigen gehad, in sommige gevallen met penetratie. Hen wordt ook verweten dat ze de echte leeftijd van de meisjes niet of voldoende hebben gecontroleerd. Een klant uit Steenbergen werd vrijgesproken.

Wat houdt seksuele uitbuiting in?

Bij seksuele uitbuiting wordt iemand gedwongen om tegen betaling seks te hebben met iemand anders. Bij seksuele uitbuiting van minderjarigen hoeft geen dwang in het spel te zijn om te kunnen spreken van mensenhandel. Dat was in deze zaak bij drie meisjes het geval. Van de drie hoofdverdachten wordt de 27-jarige S.S. het zwaarst gestraft: hem is drie jaar cel opgelegd. De Rotterdammer plaatste seksadvertenties en maakte (honderden) afspraken in Roosendaal, Rotterdam en Schiedam. Verder regelde hij soms vervoer en hotelkamers. Een deel van het geld dat de meisjes verdiende, stak hij in zijn eigen zak. Hiermee heeft hij in de ogen van de rechter ruim 25.000 euro verdiend; die moet hij terugbetalen aan de Staat. Ook is hem opgedragen twee slachtoffers schadevergoedingen van ruim 9.500 en bijna 20.000 te betalen. Overigens hebben de meisjes zelf ook – buiten S.S. om – seksafspraken gemaakt. Ben jij geïnteresseerd in rechtbankverhalen? Abonneer je dan op onze podcast en mis niks over criminaliteit en rechtszaken in Brabant:

Klik op 'Accepteren' om de cookies van Springcast te accepteren en de inhoud te bekijken. Accepteren

Twee jaar cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk, werd opgelegd aan J.B. uit Sint Hubert. Deze 41-jarige man had seks tegen betaling met twee minderjarigen en hij maakte hiervan video-opnames. Hiermee maakte J.B. zich schuldig aan het maken, bezitten en verspreiden van kinderporno. Hij had moeten weten dat een meisje, dat bij hem een fotoshoot had laten maken, die foto’s zou gebruiken voor seksadvertenties. J.B. is de meisjes in totaal 2500 euro verschuldigd. De 25-jarige A.B. uit Roosendaal kreeg 120 dagen cel, waarvan 81 dagen voorwaardelijk, en een taakstraf van 240 uur. Zij werkte al in de seksindustrie en introduceerde twee van de slachtoffers bij S.S., die ze al langer kende. A.B. ontving geen geld voor haar praktijken. Ze wist wel dat een deel van de verdiensten moest worden afgedragen aan S.S. Ook was ze op de hoogte van de (te jonge) leeftijd van de meisjes. Toch is haar rol in deze zaak volgens de rechter relatief beperkt geweest. Zo werkte ze zelf als prostituee en gebruikte ze drugs, waardoor ze zich mogelijk in een kwetsbare positie bevond. Ze moet wel in totaal 2000 euro aan schadevergoedingen betalen.