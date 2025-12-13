112-nieuws: Agent lost schot bij aanhouding • Brommobiel beschadigd door vuurwerk in Oss

13:08

Bij een aanhouding in Dorst heeft een agent vrijdagnacht een schot gelost. De politie kreeg rond twee uur 's nachts meerdere meldingen dat een man een vrouw mishandelde en haar een huis binnen sleurde aan de Rijksweg in Dorst. Een getuige zou een vuurwapen gezien hebben en een andere getuige hoorde dat de man daarmee dreigde.

