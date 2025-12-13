Advertentie
112-nieuws: Agent lost schot bij aanhouding • Brommobiel beschadigd door vuurwerk in Oss
Vandaag om 13:08
In dit liveblog houden we je deze zaterdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
13:08
Agent lost schot bij aanhouding
Bij een aanhouding in Dorst heeft een agent vrijdagnacht een schot gelost. De politie kreeg rond twee uur 's nachts meerdere meldingen dat een man een vrouw mishandelde en haar een huis binnen sleurde aan de Rijksweg in Dorst. Een getuige zou een vuurwapen gezien hebben en een andere getuige hoorde dat de man daarmee dreigde.
10:32
Brommobiel beschadigd door vuurwerk in Oss
In de Hazenkamplaan in Oss is vrijdagnacht een brommobiel beschadigd. Onbekende gooiden er vuurwerk onder. Hierdoor kwam de auto vol rook te zitten.
08:20
Man loopt met metalen staaf naast drukke N-weg
Een man is vrijdagnacht door agenten van de politie Langstraat weggehaald bij een drukke N-weg. Hij liep daar langs de weg met in zijn hand een metalen staaf.
07:49
Appartementen ontruimd vanwege brand in Uden
In een gebouw aan de Lupinestraat in Uden woedde zaterdagochtend brand. Toen de brandweer aankwam, was bij het gebouw veel rook te zien. Wat er precies heeft gebrand, is niet bekendgemaakt.
06:42
Auto glijdt van talud in Breda en crasht
Een auto crashte vrijdagnacht op de Nieuwe Bredase Baan bij Breda. De auto sloeg over de vangrail, gleed door het gras en kwam uiteindelijk in de bosjes onderaan het talud tot stilstand.
06:14
Man belandt in het water in Breda
Een man belandde vrijdagnacht in het water naast de Academiesingel bij de KMA in Breda. Het lukte hem om zich via houten geleiders in het water naar een hoek te verplaatsen. Daar kon hij door boa’s uit het water worden gehaald.
06:02
Voetganger geschept, automobilist rijdt door maar meldt zich later alsnog
Een man is vrijdagavond ernstig gewond geraakt op de Deltaweg in Helmond. De voetganger zou door een automobilist zijn geschept. De bestuurder van de auto reed door, maar meldde zich later alsnog bij de politie.
05:56
Voorbijganger vindt dode man (18) op weg, verdachte aangehouden
Op de Kesselseweg in Maren-Kessel vond een voorbijganger vrijdagnacht rond halfvier een overleden man. De politie gaat ervan uit dat het slachtoffer, een 18-jarige uit Berlicum, is aangereden. Het zou gaan om een fietser.
05:44
Brand bij huis in Boekel, deel dak verwijderd
In een woonruimte achter een huis aan de Rutger van Herpenstraat in Boekel brak vrijdagnacht brand uit. De brandweer schaalde snel op.
05:33
Drie auto's botsen op elkaar in Breda, een wiel breekt af
Drie auto's zijn vrijdagavond op elkaar gebotst op de Academiesingel, vlakbij de Koning Willem-Alexanderbrug, in Breda. Bij een auto brak een wiel af.
