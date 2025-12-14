Kinderen van spookrijdende vader buiten levensgevaar

De twee kinderen die zaterdagavond gewond in een huis in Moergestel zijn gevonden, zijn buiten levensgevaar. Dat meldt de politie. De 49-jarige vader van de kinderen raakte zaterdagavond gewond nadat hij tegen het verkeer in reed op de A58. De politie onderzoekt of hij een rol heeft gespeeld bij de verwondingen van de kinderen.

De politie werd getipt over de twee kinderen door familie van de man. Op het moment dat bleek dat de kinderen niet bij de man in de auto zaten, ging de politie naar zijn huis in Moergestel.

Daar aan de Janus Rooijakkersstraat vonden ze de twee gewonde kinderen: een jongen en een meisje, beiden in elk geval jonger dan tien jaar. Ze hadden steekwonden.

De vader werd zaterdagavond zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht na de aanrijding op de A58. Volgens de politie is de man zondag aanspreekbaar. Hij wordt later op de dag verhoord. De moeder van de kinderen is vanuit het buitenland onderweg naar Nederland.