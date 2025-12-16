112-nieuws: Automobilist geen verdachte meer na dodelijk ongeluk 18-jarige Lars • Brandweer rukt uit voor verbrande aardappeltjes in Rosmalen

Advertentie
Vandaag om 15:39
In dit liveblog houden we je deze dinsdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
Liveblog
15:39
Automobilist geen verdachte meer na dodelijk ongeluk 18-jarige Lars
De 23-jarige man die vrijdagnacht werd aangehouden na een dodelijk ongeval in Maren-Kessel is geen verdachte meer. Uit onderzoek blijkt dat hij niet verantwoordelijk is voor de dood de 18-jarige Lars uit Berlicum. Dat meldt de politie.
13:07
Brandweer rukt uit voor verbrande aardappeltjes in Rosmalen
De brandweer is dinsdagmiddag uitgerukt voor verbrande aardappeltjes in een kleine oven in een huis aan de Grote Wielenlaan in Rosmalen. De aardappeltjes waren gitzwart en zorgden voor veel rook in het huis.
12:50
Gestolen auto na jaren teruggevonden in het water
Er is dinsdagochtend een auto in het water gevonden in het Máximakanaal bij Rosmalen. De wagen zou jaren geleden gestolen zijn.
07:04
Politie doet op twee plekken nachtelijke invallen: twee aanhoudingen
Agenten hebben maandagnacht rond half vijf invallen gedaan bij huizen in Helmond en Eindhoven. Daarbij is in beide plaatsen één persoon aangehouden. Het is nog niet bekend waarom de politie de invallen heeft gedaan.
06:45
Vertraging door ongeluk op de A2 voorbij
Automobilisten die via de A2 van Den Bosch richting Utrecht reden, moesten dinsdagochtend even rekening houden met een half uur vertraging. Dat kwam mede door een ongeluk, meldt de ANWB.
