112-nieuws: Automobilist geen verdachte meer na dodelijk ongeluk 18-jarige Lars • Brandweer rukt uit voor verbrande aardappeltjes in Rosmalen

15:39 Automobilist geen verdachte meer na dodelijk ongeluk 18-jarige Lars De 23-jarige man die vrijdagnacht werd aangehouden na een dodelijk ongeval in Maren-Kessel is geen verdachte meer. Uit onderzoek blijkt dat hij niet verantwoordelijk is voor de dood de 18-jarige Lars uit Berlicum. Dat meldt de politie. Lees verder

13:07 Brandweer rukt uit voor verbrande aardappeltjes in Rosmalen De brandweer is dinsdagmiddag uitgerukt voor verbrande aardappeltjes in een kleine oven in een huis aan de Grote Wielenlaan in Rosmalen. De aardappeltjes waren gitzwart en zorgden voor veel rook in het huis. Lees verder

12:50 Gestolen auto na jaren teruggevonden in het water Er is dinsdagochtend een auto in het water gevonden in het Máximakanaal bij Rosmalen. De wagen zou jaren geleden gestolen zijn. Lees verder

07:04 Politie doet op twee plekken nachtelijke invallen: twee aanhoudingen Agenten hebben maandagnacht rond half vijf invallen gedaan bij huizen in Helmond en Eindhoven. Daarbij is in beide plaatsen één persoon aangehouden. Het is nog niet bekend waarom de politie de invallen heeft gedaan. Lees verder