Dag 6 Stint-zaak: 'Het is geen beschrijving wie we werkelijk zijn'

13:38

Het laatste woord in de zaak is voor de twee directeuren Renzen en Noorlander. De nabestaanden willen deze laatste woorden niet horen en gaan de zaal uit.

Edwin Renzen leest ook namens Peter Noorlander een verklaring voor.

"Geachte voorzitter, geachte leden van de rechtbank, geachte officieren van justitie en geachte aanwezigen.

Namens ons en ook het bedrijf en de bestuurders van Stintum geven we graag het volgende mee:

Allereerst hopen we dat gisteren inzicht is gegeven in onze houding richting de nabestaanden.

We hebben de afgelopen dagen goed geluisterd. We hebben gehoord hoe de gevolgen sinds het ongeluk zijn beleefd en wat dat met mensen heeft gedaan. Zoals aangegeven leven wij daarin mee.

Tegelijkertijd is in deze procedure duidelijk geworden dat de verdenking een juridisch construct is en geen beschrijving van wie wij werkelijk zijn en hoe wij hebben gehandeld. Dit beeld is dan ook volstrekt ten onrechte gecreëerd vanuit verkeerde aannames.

In de pleitnota is gezegd wat wij zelf wilden zeggen. Voor ons was het erg belangrijk dat dit na zo’n lange periode eindelijk duidelijk is uitgesproken en ook is gehoord.”