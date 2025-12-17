Live | Dag 6 Stint-zaak: De laatste dag van de rechtszaak

09:37

Er wordt nu ingegaan op het gesjoemel met het TÜV rapport. Die werd in een eerde zaak voor de bestuursrechter gebruikt om aan te tonen dat het onderzoek van TNO naar de remvertraging niet klopt. Maar OM zegt dat met dit rapport gesjoemeld is.

De officier van justitie zegt hierover: “Het TÜV-rapport wordt hier gebruikt om een TNO-rapport tegen te spreken. Er werd geprobeerd de rechtbank op het verkeerde been te zetten, en dat is ook gelukt. Net zoals uw rechtbank nu op het verkeerde been wordt gezet. Het is misleiding op misleiding op misleiding, en dat gaat in deze zaak door. De verdachten zijn notoir onbetrouwbaar gebleken.”