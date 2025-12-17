Live | Dag 6 Stint-zaak: De laatste dag van de rechtszaak
Het is de zesde zittingsdag van de Stint-zaak in de rechtbank in Den Bosch. Het is ook de laatste dag na een lang vermoeiend proces voor alle partijen. Het Openbaar Ministerie eiste maandag 5 jaar en 4 maanden celstraf tegen de twee directeuren. De verdediging wil dat de mannen worden vrijgesproken. Vandaag reageren het OM en de advocaten op elkaars standpunten. Dat kan je volgen in dit liveblog.
Liveblog
Deskundigen
Er worden veel punten uit het pleidooi besproken waarvan het Openbaar Ministerie zegt dat de verdediging ernaast zit. Deskundigen die door de verdediging zijn gebruikt, zijn volgens het OM niet betrouwbaar en hebben hun werk niet goed gedaan. Ook stelt het OM dat een deskundige te veel zou zijn gestuurd door de verdediging, terwijl die onafhankelijk moet oordelen. Ook is vind het OM dat de kennis van die deskundige niet goed is.
TÜV rapport
Er wordt nu ingegaan op het gesjoemel met het TÜV rapport. Die werd in een eerde zaak voor de bestuursrechter gebruikt om aan te tonen dat het onderzoek van TNO naar de remvertraging niet klopt. Maar OM zegt dat met dit rapport gesjoemeld is.
De officier van justitie zegt hierover: “Het TÜV-rapport wordt hier gebruikt om een TNO-rapport tegen te spreken. Er werd geprobeerd de rechtbank op het verkeerde been te zetten, en dat is ook gelukt. Net zoals uw rechtbank nu op het verkeerde been wordt gezet. Het is misleiding op misleiding op misleiding, en dat gaat in deze zaak door. De verdachten zijn notoir onbetrouwbaar gebleken.”
Remvertraging
Er kan niet worden afgedaan aan wettelijke normen. Er valt niet te discussiëren over de vereiste remvertraging; daaraan moet altijd worden voldaan, stelt het Openbaar Ministerie. “Dat zien de verdachten en de verdediging niet in. Het is niet aan verdachten om daar een eigen interpretatie aan te geven. Je moet er simpelweg altijd aan voldoen. Diverse onderzoeken tonen aan dat de Stint nooit aan de regels voor remvertraging heeft voldaan.”
Tempo van repliek ligt hoog
Het tempo van het repliek ligt hoog. De Officier van Justitie gaat snel en kort langs allerlei verwijten van de verdediging. De Stint was wel degelijk een machine onder de Machinerichtlijn.
"Het standpunt van de verdediging is dat kinderen niet in een machine mogen worden vervoerd. Het spraakgebruik van het woord machine is daarbij niet relevant. De Machinerichtlijn zegt wel degelijk iets over het vervoer van personen. Kinderen en leidsters mogen worden vervoerd in producten die onder de Machinerichtlijn vallen."
Dat de verzekeraar weinig claims had, zegt niet alles, stelt het OM. Veel werd door de producent van de Stint zelf opgelost. Niet alles kwam bij de verzekeraar terecht. “We moeten kijken naar de wetenschap bij de verdachten, en niet bij de verzekeraar.”
OM is niet gestuurd
"Wij herkennen ons er niet in dat wij door het ministerie zijn aangestuurd en dat wij koste wat het kost een schuldige moeten aanwijzen. Ook hebben wij op geen enkele manier het NFI aangestuurd", zegt Kramer. Ze zegt dit als reactie dat dit een politiek proces zou zijn.
Medeleven tonen
Officier van Justitie Janine Kramer begint met het repliek. Ze komt als eerste terug op de kritiek dat Renzen en Noorlander geen condoleance of afschuw zouden hebben uitgesproken. "Condoleance of afschuw uitspreken doe je meteen. Dat is iets anders dan contact opnemen", zegt ze.
De politie zei dat de nabestaanden geen behoefte hadden aan contact, en dat klopt volgens de nabestaanden. Omdat de condoleance uitbleef maar Renzen wel in de media sprak, zou het ongepast zijn geweest als de directeuren bij de herdenking van de Stint aanwezig waren.
Dat de naam van een van de nabestaanden verkeerd was gespeld in een brief van de directeuren uit 2024, werd door de advocaten afgedaan als een detail.
“De foutieve naam doet er wel degelijk toe. Het zegt alles over hoe zorgvuldig zij met de nabestaanden omgaan,” zegt de Officier van Justitie.
Op deze laatste dag is het rustige in de zaal. Vooral de persbank is erg leeg. Daar zit alleen een journalist van Omroep Brabant. Dat is een groot contrast met de andere dagen. Op de eerste dag was het best druk met journalisten. Tijdens de slachtofferverklaringen was het heel erg druk. Net als bij het requisitoir. Bij het pleidooi waren er nog maar vijf journalisten over. Nu op de laatste dag nog maar eentje.
