ASML wil over drie maanden verdubbelen: zorgen in de regio nemen toe
Steeds meer inwoners van de Brainportregio maken zich zorgen over de gevolgen van de uitbreidingsplannen van ASML. Stijgende huizenprijzen, de beschikbaarheid van zorg en de bereikbaarheid van de regio zijn voor steeds meer mensen een hoofdpijndossier. Dat blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Newcom in opdracht van Omroep Brabant.
Chipmachinemaker ASML wil over drie maanden beginnen met de bouw van een grote nieuwe campus in Eindhoven. Het is een stap voor in de geschiedenisboeken, als tenminste alle plooien op tijd worden gladgestreken.
In maart wil ASML de eerste schop in de grond hebben voor de bouw van hun nieuwe cleanrooms en kantoren op de Brainport Industries Campus (BIC) vlak bij Eindhoven Airport. De uitbreiding gaat in fases. Uiteindelijk moet de nieuwe locatie plek bieden aan 20.000 nieuwe knappe koppen bij ASML, het betekent een verdubbeling van het huidige aantal medewerkers in de regio.
Nu al vaker buitenlandse talen te horen en meer expats in de buurt
Uit onderzoek onder inwoners van de 21 Brainportgemeenten in mei vorig jaar bleek dat bijna de helft van de mensen toen nog positief was over de plannen van ASML. Nu lijkt dat sentiment iets te kantelen: vier op de tien inwoners is nog positief over de uitbreidingsplannen.
Voor veel inwoners van de Brainportregio is het ASML-effect nu al goed zichtbaar, met name door de stijgende huizenprijzen. Ook zegt de helft van de ondervraagden steeds vaker andere talen om zich heen te horen. Een derde van de ondervraagden geeft aan dat er meer expats in hun straat zijn komen wonen.
Waar laten we al die 20.000 nieuwe medewerkers?
En met de aanstaande verdubbeling van het aantal medewerkers wordt dat niet minder, zo is de vrees. Want niet alleen ASML groeit als kool: ook toeleveranciers zullen flink wat graantjes gaan meepikken. “Het kan op veel gebieden positief zijn, maar er moet dan wel geïnvesteerd worden in huizenbouw, verkeer, zorg en onderwijs”, reageert een van de deelnemers aan het onderzoek.
De groeiwens van ASML zorgt voor een complexe puzzel met misschien wel duizend stukjes. Want waar laten we al die mensen in de regio? En hoe komen al die mensen van A naar B? “Er komt uiteraard veel bij kijken. Alles moet op elkaar zijn afgestemd. En dat kan een probleem worden”, uit een inwoner zijn of haar zorgen.
Zorgen over huizen, zorg en bereikbaarheid groeien
Twee derde van de ondervraagden maakt zich zorgen over de huizenprijzen in de regio als ASML gaat verdubbelen. Zes op de tien mensen vreest zelfs dat er straks helemaal geen huis meer voor henzelf of hun kinderen is. Dat was in het onderzoek vorig jaar de helft van de mensen.
"Expats kunnen de woningen tegen een hogere prijs kopen, door onder meer het belastingvoordeel. Onze eigen mensen kunnen dat niet”, reageert een ondervraagde inwoner.
Ook de zorg roept vragen op, zo blijkt uit het onderzoek. Maakte ruim een jaar geleden vier op de tien mensen in de regio zich zorgen of er wel voldoende zorg beschikbaar blijft: dat is nu gestegen naar bijna de helft van de mensen.
Overgrote deel denkt dat uitbreiding ASML in Eindhoven doorgaat
Voor velen is het nu al regelmatig aansluiten in de file in de regio. En steeds meer mensen denken dat de problemen op de weg alleen maar groter worden als de techgigant één keer zo groot wordt: 43 procent tegenover 37 procent vorig jaar. Donderdag maakte ASML bekend dat het 93 miljoen euro investeert in het beter bereikbaar maken van de Brainportregio.
Voor wat hoort wat, vinden ondervraagden:
- Acht op de tien inwoners van de Brainportregio vindt dat ASML fors moet investeren in de regio als het bedrijf zo hard groeit.
- Vier op de tien mensen wil dat de techreus geld neerlegt voor extra woningen.
- Bijna twee op de tien inwoners wil dat ASML ook meebetaalt aan de bereikbaarheid van de regio: dat is een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar.
De uitbreidingsplannen van ASML zijn overigens nog niet helemaal rond. De problemen rond het overvolle stroomnet lijken door een aantal maatregelen van Tennet geen struikelblok meer te zijn.
De stikstofcrisis zou nog wel roet in het eten kunnen gooien. Ook heeft de gemeente nog altijd niet alle gronden voor de campus in haar bezit. Er is daarvoor wel een onteigeningsprocedure gestart. De raad moet die nog goedkeuren. Er zijn dus nog een aantal hobbels te nemen.
Toch denkt driekwart van de mensen in de regio dat de uitbreidingsplannen van ASML in Eindhoven uiteindelijk gewoon doorgaan. Slechts één op de twintig verwacht dat er uiteindelijk nog een kink in de kabel komt.