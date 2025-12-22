ASML wil verdubbelen: zorgen in de regio nemen toe

Steeds meer inwoners van de Brainportregio maken zich zorgen over de gevolgen van de uitbreidingsplannen van ASML. Stijgende huizenprijzen, de beschikbaarheid van zorg en de bereikbaarheid van de regio zijn voor steeds meer mensen een hoofdpijndossier. Dat blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Newcom in opdracht van Omroep Brabant.

Chipmachinemaker ASML wil over drie maanden beginnen met de bouw van een grote nieuwe campus in Eindhoven. Het is een stap voor in de geschiedenisboeken, als tenminste alle plooien op tijd worden gladgestreken.

In maart wil ASML de eerste schop in de grond hebben voor de bouw van hun nieuwe cleanrooms en kantoren op de Brainport Industries Campus (BIC) vlak bij Eindhoven Airport. De uitbreiding gaat in fases. Uiteindelijk moet de nieuwe locatie plek bieden aan 20.000 nieuwe knappe koppen bij ASML, het betekent een verdubbeling van het huidige aantal medewerkers in de regio.

Nu al vaker buitenlandse talen te horen en meer expats in de buurt

Uit onderzoek onder inwoners van de 21 Brainportgemeenten in mei vorig jaar bleek dat bijna de helft van de mensen toen nog positief was over de plannen van ASML. Nu lijkt dat sentiment iets te kantelen: vier op de tien inwoners is nog positief over de uitbreidingsplannen.

Voor veel inwoners van de Brainportregio is het ASML-effect nu al goed zichtbaar, met name door de stijgende huizenprijzen. Ook zegt de helft van de ondervraagden steeds vaker andere talen om zich heen te horen. Een derde van de ondervraagden geeft aan dat er meer expats in hun straat zijn komen wonen.

Waar laten we al die 20.000 nieuwe medewerkers?

En met de aanstaande verdubbeling van het aantal medewerkers wordt dat niet minder, zo is de vrees. Want niet alleen ASML groeit als kool: ook toeleveranciers zullen flink wat graantjes gaan meepikken. “Het kan op veel gebieden positief zijn, maar er moet dan wel geïnvesteerd worden in huizenbouw, verkeer, zorg en onderwijs”, reageert een van de deelnemers aan het onderzoek.