Beruchte hondenfokker trapte agent, zwaaide met mes en krijgt taakstraf

De beruchte hondenfokker Jan Paridaans uit Eersel moet als bijna 70-jarige een werkstraf van 100 uur gaan uitvoeren. Dit heeft de politierechter in Den Bosch woensdag bepaald. Paridaans heeft in 2023 en 2024 tijdens drie controles inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en agenten belemmerd en bedreigd. Bij een van de incidenten voelde de politie zich bijna genoodzaakt naar een pistool te grijpen.

De controles op het terrein aan de Grote Aardweg waren nodig omdat Paridaans al jaren door het leven gaat als een hondenfokker die het niet zo nauw neemt met regels, wetten en vergunningen. Hij fokte zijn dieren illegaal en verzorgde ze slecht, zo bleek bij NVWA-acties. Onlangs bepaalde het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in Den Haag dat Paridaans’ hondenfokkerij in 2024 terecht is gesloten.

Fokken, controles en rechtszaken. Ze lopen als een rode draad door het leven van Paridaans. De officier van justitie gaf woensdagmiddag een inkijkje in het, zoals zij dat uitdrukte, omvangrijke dossier. Volgens haar heeft Paridaans zich op 12 maart 2023 voor het eerst misdragen. Hij werd boos, begon te schreeuwen en dreigde met een stoel toen medewerkers van de NVWA de hondenhokken wilden inspecteren. Ook eiste hij dat ze zijn bedrijfsterrein zouden verlaten. Paridaans heeft ontkend dat hij zich zo heeft opgesteld. Hij kreeg steun van zijn zoon, die onlangs een verklaring aflegde. De officier van justitie neemt die niet serieus: ze hecht meer waarde aan verklaringen van het NVWA-personeel en aanwezige agenten.

Waardoor raakte een agent gewond?

Twee maanden later was het van hetzelfde laken een pak. Medewerkers van de NVWA constateerden dat de leefomstandigheden van alle dieren niet in orde was. Toen de eigenaar hoorde dat zijn honden in beslag zouden worden genomen, begon hij te schreeuwen en van zich af te bijten. Agenten, die toezicht hielden tijdens de controle, hebben hem toen proberen aan te houden, maar dat leidde tot hevig verzet. Eén agent kreeg een trap en liep een forse wond aan een onderbeen op. Ook in dit geval ontkende Paridaans dat hij de ambtenaren heeft belemmerd.

