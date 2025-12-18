Huis in Leende onterecht gesloten door burgemeester

De burgemeester van de gemeente Heeze-Leende heeft afgelopen juni onterecht een huis aan de Strijperstraat in Leende gesloten. Dat heeft de rechtbank Oost-Brabant onlangs bepaald. De burgmeester is volgens de rechtbank te kort door de bocht gegaan bij het nemen van zijn beslissing.

De burgemeester besloot afgelopen zomer het huis voor zes maanden te sluiten . Nadat er voor de vierde keer in acht maanden geweld werd gebruikt bij de woning in Leende.

Bezwaar maken

De bewoner was het hier niet mee eens en maakte bij de burgemeester bezwaar tegen de beslissing en stapte naar de rechter. In augustus oordeelde de voorzieningenrechter dat de burgemeester de sluiting van zes maanden niet goed had gemotiveerd. De rechter besloot de duur van de maatregel te verkorten tot 21 oktober.

Dat zag de gemeente niet zitten, waardoor de woning toch langer dicht moest blijven. De bewoner besloot daarop opnieuw naar de rechter te gaan en die heeft hem nu gelijk gegeven.

De burgemeester had volgens de rechtbank het huis in de eerste plaats al niet mogen sluiten voor een halfjaar. Hij zou bij het bepalen van de duur van de sluiting namelijk een omgekeerde benadering hebben gebruikt. En dit had niet gemogen. "De duur van de sluiting moet namelijk beperkt zijn tot een periode waarin de openstelling van de woning daadwerkelijk een bedreiging vormt voor de openbare orde", concludeert de rechtbank.

Daarnaast zou de burgemeester bij zijn besluit op het bezwaar dat de bewoner eerder dit jaar maakte niet goed rekening hebben gehouden met alle omstandigheden.