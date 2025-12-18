Advertentie
112-nieuws: Twee mannen aangehouden in Riel na vondst nepvuurwapens in huis • Man raakt gewond bij botsing op kruising in Dongen
Vandaag om 15:48
In dit liveblog houden we je deze donderdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
Liveblog
15:48
Twee mannen aangehouden in Riel na vondst nepvuurwapens in huis
De politie heeft woensdagavond twee mannen opgepakt in Riel. Zij werden zowel dinsdag als woensdag gezien met een voorwerp dat leek op een vuurwapen.
11:28
Man raakt gewond bij botsing op kruising in Dongen
Een man is donderdagochtend gewond geraakt bij een botsing tussen twee auto's op een kruising in Dongen. Het ongeval gebeurde op de kruising van de Vierbundersweg met de Kanaaldijk Noord.
07:41
Lange file na ongelukken op A2
Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven is donderdagochtend file ontstaan nadat er twee ongelukken waren gebeurd. Het verkeer kwam in een file terecht met een lengte van vijftien kilometer.
