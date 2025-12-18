112-nieuws: Twee mannen aangehouden in Riel na vondst nepvuurwapens in huis • Man raakt gewond bij botsing op kruising in Dongen

In dit liveblog houden we je deze donderdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

15:48 Twee mannen aangehouden in Riel na vondst nepvuurwapens in huis De politie heeft woensdagavond twee mannen opgepakt in Riel. Zij werden zowel dinsdag als woensdag gezien met een voorwerp dat leek op een vuurwapen. Lees verder

11:28 Man raakt gewond bij botsing op kruising in Dongen Een man is donderdagochtend gewond geraakt bij een botsing tussen twee auto's op een kruising in Dongen. Het ongeval gebeurde op de kruising van de Vierbundersweg met de Kanaaldijk Noord. Lees verder