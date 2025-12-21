112-nieuws: Twee auto’s botsen in Beek en Donk • Hardleerse tiener wéér gepakt, kreeg al duizenden euro's boete

In dit liveblog houden we je deze zondag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

11:15 Twee auto’s botsen in Beek en Donk Twee auto's botsten zondagochtend op elkaar in Beek en Donk. Dit gebeurde op de Willemstraat, bij de verkeerslichten. Lees verder

08:43 Hardleerse tiener wéér gepakt, kreeg al duizenden euro's boete De minderjarige jongen die deze en vorige week meerdere keren werd aangehouden door politie Tilburg Centrum vanwege scooterrijden zonder rijbewijs, blijkt bijzonder hardleers. Zaterdag werd hij opnieuw betrapt door agenten en na een achtervolging aangehouden. Lees verder

08:33 Slingerende automobilist (15) gestopt door politie, onder invloed van drugs Een 15-jarige jongen is zaterdagnacht na een achtervolging op de A67 aangehouden door agenten van de politie Dommelstroom Zuid. Hij reed daar enorm slingerend in een auto over de weg. Lees verder

06:24 Automobilist knalt met 206 km/uur over A2, blijkt onder invloed van drugs Een automobilist moest zaterdagnacht zijn rijbewijs inleveren bij de verkeerspolitie na een race over de A2 bij Den Bosch. Agenten zagen hem daar met een snelheid van 206 kilometer per uur over de weg scheuren. Lees verder

06:10 Brommerrijder zwaargewond na botsing in Roosendaal Een brommerrijder is zaterdagnacht zwaargewond geraakt op de Dijkrand in Roosendaal. Hij botste daar op een boom naast de weg. Lees verder

05:58 Auto's zwaar beschadigd bij botsing in Eindhoven Twee auto's botsten zaterdagnacht op elkaar in de Boutenslaan in Eindhoven. De klap was zo hard dat de auto's ruim honderd meter van elkaar tot stilstand kwamen. Lees verder

05:50 Brand in huis Breda door pan op het vuur, bewoner was in slaap gevallen In een huis aan de Olivier van Noortstraat in Breda brak zaterdagavond brand uit. De brandweer was snel aanwezig en kon erger voorkomen. Lees verder Het vuur in het huis in Breda ontstond door een pannetje op het vuur (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink).

05:42 Auto knalt tegen huis in Ossendrecht, inzittenden slaan op de vlucht Een auto crashte zaterdagnacht tegen een huis aan het Putsmolentje in Ossendrecht. Lees verder