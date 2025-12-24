Serious Request in Den Bosch haalt recordbedrag van 18.423.566 euro op

3FM Serious Request heeft met het eindbedrag van de actie een uitzonderlijk hoog bedrag bereikt. Na zes dagen actievoeren is in het Glazen Huis in Den Bosch 18.423.566 euro opgehaald voor Spieren voor Spieren, zo maakte NPO 3FM woensdagavond bekend. Nog nooit eerder kwam het eindbedrag tijdens het slot van Serious Request op kerstavond zo hoog uit.

De 3FM-dj's Barend van Deelen, Sophie Hijlkema en Mart Meijer werden voor de bekendmaking van het eindbedrag na zes dagen bevrijd uit het Glazen Huis. Sinds donderdagmiddag zaten de drie dj's daar in. Tijdens de actie aten de dj's niet.



Oude record stamt uit 2012

Het oude record dateert uit 2012, toen aan het einde van de actieweek 12,2 miljoen euro op de teller stond. Dat bedrag groeide daarna nog verder door tot 13,8 miljoen. Dit jaar werd het record al vóór het einde van de actie gepasseerd.

Klik op 'Accepteren' om de cookies van Localfocus te accepteren en de inhoud te bekijken. Accepteren

Bij de laatste tussenstand woensdagavond om zes uur stond de teller al op 15.163.447 euro, mede door een sterke eindsprint van donaties en acties in en rond het Glazen Huis in Den Bosch.

Opbrengst naar Spieren voor Spieren

Luisteraars droegen bij door platen aan te vragen tegen een donatie en door mee te doen aan acties in en rond het Glazen Huis. De opbrengst gaat naar Spieren voor Spieren, dat zich inzet voor kinderen met een spierziekte. Met het geld kunnen zij onderzoek doen naar behandeling en medicatie, snellere diagnose en beweging voor kinderen met een spierziekte.

Finale van 3FM Serious Request op de Markt in Den Bosch (foto: ANP).

Monique Maks, directeur van Spieren voor Spieren spreekt van een 'waanzinnige week'. "Alles kwam samen in Den Bosch. Deze eindstand laat zien wat er mogelijk is als heel Nederland in beweging komt voor kinderen met een spierziekte. Dit bedrag staat voor hoop en voor vooruitgang. Want nu pakken we door, zodat zij niet verder achteruitgaan. We hebben in één week geschiedenis geschreven. En daarmee een stuk toekomst voor 20.000 kinderen (in Nederland, red.) met een spierziekte.”

Gaststad Den Bosch is 'ontzettend trots'

De gemeente Den Bosch laat als gaststad weten ontzettend trots te zijn op het opgehaalde bedrag. "Samen maakten we het waar! Hartelijk dank voor jullie bezoek, inzet en enthousiasme. Dankzij jullie hebben we samen een verschil gemaakt!"

Meest aangevraagde platen Serious Request 2025

1. Huntr/X – Golden

2. Bente – Hoogtevrees

3. Coldplay - Fix You

4. Guus Meeuwis – Brabant

5. Taylor Swift - Fate Of Ophelia

6. Effe Serieus - Baila de Gasolina

7. Blackpink – Jump

8. Chris Rea - Drivin' Home For Christmas

9. Lammer - Time To Move

10. Suzan en Freek – Niemand