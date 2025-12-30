Onno Hoes: 'Landelijk vuurwerkverbod leidt tot gevaarlijke illegale opslag'

Een landelijk vuurwerkverbod geldt vanaf komend jaar, maar in Tilburg mag er al sinds 2023 niet meer geknald worden. Toch vreest waarnemend burgemeester Onno Hoes dat mensen massaal gaan inslaan over de grens en dit illegaal bewaren in schuurtjes. "Dat is levensgevaarlijk", zegt hij.

Volgens hem is er daarom een Europees verbod voor consumentenvuurwerk nodig. "Het ligt nu veilig opgeslagen in winkels, maar straks gaan mensen het zelf in een schuurtje opslaan. Dat is levensgevaarlijk", zegt Hoes.

Tilburg en Eindhoven zijn de twee Brabantse steden waar consumenten geen vuurwerk mogen afsteken. Ondanks het landelijk verbod dat eraan komt, ziet Hoes wel gevaren. Die zorgen hebben te maken met de mogelijkheid die blijft om in buurlanden België en Duitsland vuurwerk in te slaan.

Daarbij komt kijken dat hij verwacht dat mensen dit jaar extra veel vuurwerk inslaan. Een deel daarvan gaat dit nieuwjaar de lucht in en een deel zal bewaard worden voor volgend jaar. "Als mensen thuis gaan opslaan, dan heb je een heel jaar lang risico."

Het gebeurt al dat mensen massaal vuurwerk opslaan. Zo werd afgelopen weekend 552 kilo zwaar, illegaal vuurwerk gevonden in een schuurtje in Eindhoven. De politie vond ook maandag op meerdere plekken in Brabant, waaronder in Sint-Michielsgestel, grote hoeveelheden vuurwerk.

Extra geknal dit jaar

Hoes verwacht dat er dit jaar extra geknald wordt. Daar is de gemeente Tilburg ook op voorbereid. "Er zijn veel extra politiemensen, ambulancen, brandweermensen en ME", somt hij op. "Maar laten we het een beetje rustig houden met elkaar."

Door het vuurwerkverbod in Tilburg zijn subsidieregelingen in het leven geroepen om evenementen te organiseren, waarbij mensen kunnen samenkomen. Zo is er dit jaar op het Stadsforum een aftelmoment met livemuziek, een lichtshow en een beetje vuurwerk.

Weinig grote overlast

Hoes kijkt positief naar het vuurwerkverbod in zijn stad. Volgens hem was er de afgelopen jaren weinig grote overlast van vuurwerk. Maar: "Handhaven is bijna onmogelijk", zegt hij. "Mensen moeten echt zelf melden waar overlast is. Dan moeten wij er op tijd bij zijn, voordat de vogel gevlogen is."