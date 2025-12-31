Gian van Veen bereikt kwartfinale WK en is trots: ‘Dit is onbeschrijfelijk’

Gian van Veen heeft zich dinsdagavond geplaatst voor de kwartfinale van het WK Darts. De 23-jarige darter uit Andel is de achtste Nederland ooit die het zo ver weet te schoppen. "Dit gevoel is onbeschrijfelijk."

"Ik heb niet het beste van mezelf laten zien vandaag, maar het voelt wel heel goed om vandaag te winnen", vertelt de 23-jarige nuchter na afloop. Achtste Nederlander die kwartfinale bereikt

Van Veen bereikte nooit eerder de kwartfinale van het belangrijkste darttoernooi van het jaar. Twee jaar geleden verloor hij zijn eerste wedstrijd en lag hij snel uit het toernooi. Dit jaar is dat anders. Hij is na dinsdag zelfs nog de enige Nederland die in de race is om wereldkampioen te worden. "Ik ben heel erg gegroeid als speler dit jaar. Dat merkte ik vandaag ook tijdens mijn wedstrijd. Ik hoefde niet in paniek te raken.”

De droom van Vlijmenaar Michael van Gerwen spatte dinsdag uiteen toen hij verloor van Gary Anderson. Hiermee wordt de druk op Van Veen opgevoerd. "Het is een schande dat er maar één Nederlander in de kwartfinales staat, maar het is niet de eerste keer dat er nog maar een Nederlander over is in de competitie. Ik had aan het begin van de competitie alleen niet verwacht dat ik die Nederlander zou zijn", vertelt hij met een glimlach. Hoewel de 23-jarige darter, die deze zomer vanuit het Gelderse Poederoijen naar Brabant verhuisde, nuchter blijft, is hij ook trots. "Wat ik heb gedaan, was voorafgaand aan dit toernooi bijna onrealistisch. Nu sta ik in de kwartfinale.” Underdog

Hij voelt misschien wel minder druk, omdat alles wat hij nu kan pakken winst is. “Dat scheelt heel erg. Voor de competitie had bijna niemand verwacht dat ik zover zou komen. Nu kijkt iedereen hoe ver ik het kan schoppen." In de kwartfinale neemt Van Veen het tegen Luke Humphries op. Het liefst had hij de wedstrijd tegen Kevin Doets gespeeld, maar dat zit er helaas niet in. Die darter verloor dinsdagavond van Luke Humphries en ligt uit het toernooi. Humphries is voor Van Veen overigens geen onbekende. Hij won al meerdere keren van de darter en heeft zin in de wedstrijd die 1 januari op de planning staat.