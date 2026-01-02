Vermiste Mick (19) nog niet gevonden, zoekteam wil hele nacht door zoeken

De vermiste Mick (19) uit Helmond is vrijdagavond nog altijd niet gevonden. Stichting Veteranen Search Team (VST) wil de rest van de nacht blijven zoeken naar de verstandelijk beperkte jongen die sinds donderdagnacht vermist is. Voor zaterdagochtend is ook een grote zoekactie aangekondigd.

Hij droeg vermoedelijk een korte zwarte Nike-broek en een rode, roze shirt. Mick heeft een lichte huidskleur, blond golvend haar, is ongeveer 1 meter 80 lang en draagt een bril. De politie deelde aan het einde van vrijdagmiddag dat Mick mogelijk in de buurt van de Ommelseweg in Asten is gezien rond half twaalf in de ochtend.

Mick verdween rond drie uur in de nacht van donderdag op vrijdag bij zijn ouderlijk huis aan de Edelhertlaan in de Helmondse wijk Brouwhuis. Op camerabeelden die kort daarna in de directe omgeving van zijn huis zijn gemaakt, is te zien dat hij weinig kleding draagt.

Vrijdagavond wordt nog altijd met man en macht naar Mick gezocht in Helmond, Vlierden en Asten. Stichting Veteranen Search Team is volgens een woordvoerder van de politie voornemens om de rest van de nacht door te zoeken. De sneeuw bemoeilijkt de zoektocht.

Grote zoekactie aangekondigd

Coördinatie Platform Vermissing heeft voor zaterdagochtend vanaf 10.00 uur een grote zoekactie aangekondigd vanaf de CPV Wagen aan de Heibloemweg 10 in Helmond. Het platform vraagt vrijwilligers vanaf 18 jaar om zich warm te kleden bij de zoektocht.

Zijn familie en de hulpdiensten maken zich grote zorgen om hem. "Hij ging eigenlijk nooit alleen op pad”, zei Ruud Hendriks, de neef van Micks vader vrijdagmiddag. "Dit is nog nooit gebeurd. De vader van Mick werd wakker omdat hij naar het toilet moest en zag de voordeur openstaan. Buiten het gezin is Mick communicatief niet sterk.”

De grote zoekactie begon in de Edelhertlaan, waar Mick woont en werd van daaruit verder uitgebreid. Zo'n honderd veteranen van Stichting Veteranen Search Team verzamelden zich vrijdagmiddag in de kantine van de tennisvereniging, op sportpark Espendonk. De Mobiele Eenheid (ME), een droneteam, een politiehelikopter, Stichting Inzet Reddingshonden Nederland (SIN) en een groep buurtbewoners zochten ook mee.