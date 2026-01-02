Zoektocht naar verstandelijk beperkte Mick (19) gaat verder

De zoektocht naar de vermiste Mick (19) uit Helmond gaat zaterdagochtend verder. De verstandelijk beperkte jongen is sinds donderdagnacht vermist. Vrijdagavond werd de zoektocht even na elf uur gestaakt. Zaterdagochtend starten de hulpdiensten opnieuw met een grote zoekactie.

De politie benadrukt dat de jongen zich ergens verstopt kan hebben en vraagt burgers om alert te zijn. "Bekijk (deurbel)camera's en kijk in schuurtjes en tuinhuizen."

Agenten zochten vrijdag tot in de donkere uren in een bosperceel achter een industrieterrein tussen Asten, Vlierden en Helmond terwijl het Veteranen Search Team in de omgeving en een nabijgelegen woonwijk zocht.

Camerabeelden

Mick verdween rond drie uur in de nacht van donderdag op vrijdag bij zijn ouderlijk huis aan de Edelhertlaan in de Helmondse wijk Brouwhuis. Op camerabeelden die kort daarna in de directe omgeving van zijn huis zijn gemaakt, is te zien dat hij weinig kleding draagt.

Hij droeg vermoedelijk een korte zwarte Nike-broek en een rode, roze shirt. Mick heeft een lichte huidskleur, blond golvend haar, is ongeveer 1 meter 80 lang en draagt een bril. De politie deelde aan het einde van vrijdagmiddag dat Mick mogelijk in de buurt van de Ommelseweg in Asten is gezien rond half twaalf in de ochtend.

Zaterdag grote zoekactie

Coördinatie Platform Vermissing heeft voor zaterdagochtend vanaf 10.00 uur een grote zoekactie aangekondigd vanaf de CPV Wagen aan de Heibloemweg 10 in Helmond. Het platform vraagt vrijwilligers vanaf 18 jaar om zich warm te kleden bij de zoektocht. Ook de Mobiele Eenheid van de politie en Stichting Veteranen Search Team (VST) zoeken zaterdagochtend verder.

De familie en de hulpdiensten maken zich grote zorgen om Mick. "Hij ging eigenlijk nooit alleen op pad”, zei Ruud Hendriks, de neef van Micks vader vrijdagmiddag. "Dit is nog nooit gebeurd. De vader van Mick werd wakker omdat hij naar het toilet moest en zag de voordeur openstaan. Buiten het gezin is Mick communicatief niet sterk.”

De grote zoekactie begon in de Edelhertlaan, waar Mick woont en werd van daaruit verder uitgebreid. Zo'n honderd veteranen van Stichting Veteranen Search Team verzamelden zich vrijdagmiddag in de kantine van de tennisvereniging, op sportpark Espendonk. De Mobiele Eenheid (ME), een droneteam, een politiehelikopter, Stichting Inzet Reddingshonden Nederland (SIN) en een groep buurtbewoners zochten ook mee.