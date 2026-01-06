Nabestaanden blijven achter met vragen na vliegtuigongeluk op A58

Voor de nabestaanden van de 67-jarige piloot uit Roosendaal blijven veel vragen onbeantwoord. De Onderzoeksraad voor Veiligheid concludeert dat de oorzaak van het vliegtuigongeluk op 31 juli 2024 op de A58 bij Sint Willebrord, waarbij de man om het leven kwam, niet meer met zekerheid is vast te stellen.

Het ongeval gebeurde op 31 juli 2024 kort nadat het toestel was opgestegen van Breda International Airport. Ooggetuigen zagen dat het vliegtuig van vliegschool Breda Aviation op lage hoogte onstabiele bewegingen maakte, vervolgens steil naar beneden vloog en op de snelweg in brand vloog.

Tweede solovlucht

De 67-jarige piloot volgde een opleiding tot privévlieger. Volgens het onderzoeksrapport gebeurde de fatale crash tijdens zijn tweede solovlucht. Eerder op de dag had de piloot met zijn instructeur nog succesvol een instructievlucht uitgevoerd. Hierna gaf de instructeur toestemmening voor de solovlucht. De piloot was in het bezit van alle geldige medische verklaringen. Zijn training voldeed aan de vluchtnormen van de vliegschool.

"We kunnen alleen conclusies trekken als we het zeker weten."

Volgens voorzitter Chris van Dam van de onderzoeksraad is het onderzoek bedoeld om lessen te trekken voor de toekomst. Maar ook om nabestaanden van de piloot en andere direct betrokkenen duidelijkheid te verschaffen. "In dit geval hebben we de oorzaak niet kunnen vaststellen. We realiseren ons goed dat dat heel onbevredigend is. Maar we kunnen alleen conclusies trekken als we het zeker weten. En zo ver zijn we in dit onderzoek niet gekomen."

De oorzaak van de crash is niet bekend (foto: Robert te Veele).

Vliegtuig was zeer waarschijnlijk technisch in orde

Volgens de onderzoeksraad zijn er geen technische mankementen aan het licht gekomen die het ongeval veroorzaakt kunnen hebben. Ook de weersomstandigheden en de brandstofkwalitieit hebben geen rol gespeeld. Omdat het vliegtuig te zwaar beschadigd was, konden onderzoekers niet met zekerheid controleren of de besturing goed werkte. Een mogelijk probleem met de besturing kan daarom niet volledig worden uitgesloten.

Volgens de onderzoekers was er voor de vlieger beperkt tijd en hoogte beschikbaar om zijn vliegtuig te corrigeren toen de vlucht verstoord was geraakt. Omdat er geen vluchtgegevens zijn en het vliegtuig vrijwel helemaal vernield was, bleek het onmogelijk om de acties van de piloot te reconstrueren.

"Je bent er anderhalf jaar constant mee bezig en daarom ben ik blij dat we het nu kunnen afsluiten."

Marcia Hendriks van Breda Avation vindt het ‘erg jammer’ dat er geen duidelijke oorzaak is vastgesteld. “Je wilt graag antwoord op vragen. Nu zullen we daar nooit meer achter komen.” Aan de andere kant is ze blij met de constatering dat het toestel zeer waarschijnlijk technisch in orde was. “Wij hebben daar zelf nooit aan getwijfeld. We zijn constant bezig om de veiligheid te waarborgen. Goed dat er daar nu onafhankelijk onderzoek naar is gedaan.” Bij de vliegschool heeft het ongeluk diepe indruk gemaakt. “Je bent er anderhalf jaar constant mee bezig en daarom ben ik blij dat we het nu kunnen afsluiten. Ook voor de weduwe met wie we goed contact hebben.”