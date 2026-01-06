Wat te doen met 15 miljoen? Hier wat suggesties voor de gelukkige winnaar

Niet alleen in Nuenen maar in half Brabant wordt weggedroomd bij de gedachte; 'wat zou ik doen met 15 miljoen?'. Voor een inwoner van Nuenen is die vraag reëel nu hij of zij met het winnende Oudejaarslot 15 miljoen euro netto krijgt bijgeschreven. Omroep Brabant wil de winnaar wat suggesties meegeven.

Doe nog maar een rondje Een Bossche bol is met ruim 3 euro wat duurder, dat zijn net geen twee bollen per Brabander. Tijdens carnaval kan de winnaar, uitgaande van een gemiddelde bierprijs van 3,75 euro, vier miljoen keer een collega-feestvierder van een pilsje voorzien.

Zo typisch, maar het eerste wat we op de redactie dachten was: hoeveel worstenbroodjes zijn dat of Bossche bollen? Een worstenbroodje kost zo'n twee euro dus dat is gemakkelijk: 7,5 miljoen. Dat betekent dat de winnaar álle Brabanders kan trakteren op niet een, niet twee, maar bijna drie worstenbroodjes.

Ook leuk en keigezellig is het om met z'n allen naar de Efteling of een wedstrijd van PSV te gaan, maar dan niet tegelijkertijd. Als we uitgaan van laagseizoensprijzen voor het attractiepark, 38 euro en een doorsnee wedstrijd van PSV, 25 euro, kunnen daar respectievelijk vier- of vijfhonderdduizend mensen van meegenieten

Museumvleugel of betere levensverwachting

Tot zover de investeringsmogelijkheden in het Brabantse sociale leven. We gaan de culturele kant op. Nu er in Eindhoven een tweede Rijksmuseum gaat komen, is een afdeling vernoemd naar de winnaar uit Nuenen ook een optie. Meer dan een zijvleugel zit er alleen niet in want de totale kosten worden nu geschat op tachtig miljoen.

Wie weet is de winnaar in Nuenen onlangs geraakt door de inzamelingsactie van het Glazen Huis in Den Bosch om mensen met spierziekten te helpen. De behandeling van een patiënt met Zolgensma kost per patiënt bijna 2 miljoen euro en is daarmee het duurste medicijn van de wereld. Dit medicijn verhelpt de aandoening niet, maar stabiliseert de ziekte wel. Het medicijn wordt overigens vergoed door de zorgverzekering.

Zwembad in oude glorie terugbrengen

Deze winter gaat vanzelf weer voorbij en dat betekent voor Oisterwijk opnieuw een zomer zonder opluchtzwembad. Renovatie van het enige openluchtzwembad kost zes miljoen euro plus jaarlijks twee ton aan onderhoud. Dat heeft de gemeente er niet voor over. Hoe mooi zou het zijn voor Oisterwijk en haar toerisme als er weer buiten gezwommen kan worden na een financiële injectie van een Nuenense weldoener.

Dan de laatste suggestie voor de geluksvogel uit Nuenen. Heb het er met niemand over. Doe niks buitensporigs met grote huizen, dure auto's of vette vakanties. Investeer het bedrag zónder grote risico's te nemen, wat een rentepercentage oplevert van vier procent. Leef vervolgen als een god in Nuenen van de jaarlijkse rente van zes ton.