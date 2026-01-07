Robert-Jan en team proberen sneeuwproblemen Eindhoven Airport te beperken

De sneeuw zorgt deze dagen voor veel problemen op de weg, maar -tot woensdagmiddag- nauwelijks op Eindhoven Airport. Dat is met name te danken aan Robert-Jan en zijn team. Zij zijn sinds vrijdag 24 uur per dag bezig om de landings- en vertrekbaan sneeuwvrij te houden.

Drie vrachtwagens van Defensie rijden achter elkaar over de landingsbaan. Het sneeuwt hard. Vóór de vrachtwagens zit een grote schuiver. Dan volgt een grote borstel en als laatste is er een grote blower die de laatste restjes sneeuw wegblaast. Woensdagochtend rijden ze op en neer. En op en neer. En op en neer. "Tot we de hoofdbaan moeten verlaten omdat een vliegtuig gaat vertrekken of landen", legt adjudant Robert-Jan uit. Hij stuurt het team van Airside Operations aan, dat dag en nacht in touw is om de sneeuwhinder op Eindhoven Airport tot een minimum te beperken. Het Eindhovense vliegveld is in de eerste plaats een militaire vliegbasis. Defensie verhuurt de landingsbaan aan Eindhoven Airport. In de huurprijs zit ook het onderhoud en het begaanbaar houden van het vliegveld.

"Zodra de eerste sneeuwvlok de grond raakt, gaan wij de baan op om alles weg te schuiven."

Woensdagmiddag werden voor het eerst enkele vluchten geannuleerd. Die ingreep is nodig om meer tijd te hebben tussen de vluchten om de vertrek- en landingsbaan sneeuwvrij te houden. "Zodra de eerste sneeuwvlok de grond raakt, gaan wij de baan op om alles weg te schuiven. We zorgen ervoor dat de condities van de landingsbaan zo zijn, dat alle vliegtuigen veilig kunnen landen en opstijgen." In tegenstelling tot Schiphol, waar deze dagen veel vluchten geannuleerd worden, is de overlast voor reizigers op Eindhoven Airport minimaal. "Eén baan sneeuwvrij houden is minder werk. Uiteindelijk bepaalt de aircrew van een vliegtuig zelf of ze het veilig genoeg vinden om te landen of te vertrekken, dat gaat in samenspraak met de verkeersleiding."

"Dit is uitzonderlijk. Het zal een lange dag worden."

Robert-Jan geniet volop. "Het is superleuk werk. We hebben een vaste crew en daarnaast zijn er veel defensie-collega's die zich vrijwillig aanmelden om ons te ondersteunen. Op dit moment ligt de focus op het vrijhouden van de runway. Als het beter wordt, dan breiden we uit naar alle platformen en de taxibanen." Waar het normaal slechts één dag sneeuwt, houdt het nu al enkele dagen aan en is er nog meer sneeuw in aantocht. Robert-Jan: "Dit is uitzonderlijk. Het zal een lange dag worden, want als het stopt met sneeuwen zitten onze werkzaamheden er nog niet op. De rest sneeuwvrij maken, de sneeuwwallen verwijderen. Het zal nog tot in de nacht doorgaan."