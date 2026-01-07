Luchtvaartexpert: onbekende oorzaak crash op snelweg is geen verrassing

Met spanning werd maandenlang uitgekeken naar het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar de vliegtuigcrash op de snelweg bij Sint Willebrord. Uiteindelijk kwam dinsdag de even teleurstellende als onbevredigde conclusie dat de oorzaak ‘onbekend blijft’. Volgens luchtvaartdeskundige Joris Melkert van de Technische Universiteit Delft is die uitkomst geen verrassing.

“Bij ongelukken met dit soort kleine type vliegtuigen is de oorzaak vaak niet meer exact te achterhalen. Zeker wanneer er, net zoals in dit geval, vrijwel niets meer van het wrak over is. Het was echt heel triest om te zien", zegt Melkert. Volgens het onderzoeksrapport zijn technische mankementen zo goed als uitgesloten. De vliegbewegingen van de piloot hadden meer duidelijkheid kunnen geven, maar die bleken door de impact van de crash niet meer te reconstrueren. “Soms kom je dan met telefoonfilmpjes in combinatie met verklaringen van ooggetuigen nog een verbazingwekkend eind. Maar wanneer deze informatie onvoldoende of helemaal ontbreekt, wordt het voor onderzoekers heel erg lastig”, aldus Melkert. Waarom kleine vliegtuigen geen zwarte doos hebben

Grote verkeersvliegtuigen zijn uitgerust met twee zwarte dozen (die eigenlijk oranje zijn). De cockpit voice recorder neemt alle gesprekken van de piloten op. De data flight recorder registreert alle vlucht- en besturingsgegevens en technische data van het vliegtuig.

“Minimaal 88 verschillende parameters worden vastgelegd. Je moet daarbij denken aan hoogte, snelheid en de koersrichting, maar ook informatie over bijvoorbeeld de toestand van de motoren wordt voortdurend vastgelegd”, legt Melkert uit. Kleine sportvliegtuigen hebben dit soort registratiemiddelen niet aan boord. Daarvoor zouden heel veel onderdelen moeten worden voorzien van sensoren. “Dat is complex, kostbaar en daarom niet haalbaar. Bij de grote luchtvaart ligt dat heel anders omdat er bij een ongeluk veel mensenlevens zijn gemoeid. Wanneer er iets misgaat, willen we absoluut de oorzaak weten om er lessen uit te trekken.”

"Aangezien de grote luchtvaart extreem veilig is, blijft ook de kleine luchtvaart nog steeds een veilige vorm van transport.”

Melkert vervolgt: “Voor de lichte luchtvaart hebben we gezegd: het is wat het is. We weten nu eenmaal dat dit soort vliegverkeer statistisch een factor tien minder veilig is dan de grote luchtvaart. Mensen weten over het algemeen dat ze iets meer risico nemen. Aangezien de grote luchtvaart extreem veilig is, blijft ook de kleine luchtvaart nog steeds een veilige vorm van transport.” Kleine vliegtuigen beschikken wel over een transponder die basale gegevens over hoogte, snelheid en locatie van het toestel bijhoudt. “De vraag is alleen wat de meerwaarde hiervan is bij dit soort ongelukken. Je wilt namelijk vooral weten of er tijdens de allerlaatste fase van de vlucht rare of onverwachte bewegingen waren. Daar geeft dit soort data geen antwoord op.”

Door het noodlottige ongeval bleef de snelweg A58 urenlang afgesloten voor onderzoek (foto: Erik Peeters)