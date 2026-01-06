Zo verliep de fatale vlucht van de piloot die neerstortte op de snelweg A58

In de zomer van 2024 voltrok zich een gitzwart scenario in de lucht boven West-Brabant. Een klein vliegtuigje stortte neer op de snelweg A58 bij Sint Willebrord. Het toestel vatte meteen vlam, de piloot kwam om het leven. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft dinsdag het eindrapport gepubliceerd. Maar hoe verliep die dag? We maken een reconstructie.

Het is woensdag 31 juli 2024 als de 67-jarige piloot in opleiding op Breda International Airport is om verder te werken aan zijn solovluchten. Eerder, op 15 mei dat jaar, mocht de student van de vliegschool in Bosschenhoofd voor de allereerste keer de lucht in. In de ochtend van deze laatste dag in juli heeft de student van de vliegschool Breda Aviation in Bosschenhoofd een vlucht geoefend waarbij hij meerdere keren moest opstijgen en landen op Breda International Airport. Volgens de instructeur heeft de Roosendaler die zogenoemde solo-circuitvlucht goed uitgevoerd. 'Het weer is gunstig'

Nadat hij met zijn student onder andere deze vliegroute met ‘klimmende bochten’ heeft besproken, geeft hij de Roosendaler toestemming om zijn tweede solovlucht van de dag te maken. De weersomstandigheden zijn volgens de instructeur gunstig. De piloot meldt tijdens de briefing dat er die middag sprake is van variabele windomstandigheden en weinig vliegverkeer.

Een Aquila lesvliegtuig van Breda Aviation (niet het toestel van de crash).

Volgetankt voor vertrek

Het eenmotorig vliegtuig, een Aquila A21, wordt vervolgens volgetankt met 30 liter brandstof. De Roosendaler doet nog een controle van het vliegtuig (pre-flight check) waarna hij de motor start. De instructeur pakt dan een portofoon om de Roosendaler te assisteren wanneer dat nodig is. Vliegtuig stijgt stabiel op en verdwijnt uit zicht

Het is 12.31 uur wanneer de piloot met zijn vliegtuig vertrekt vanaf Breda Airport. De instructeur ziet het vliegtuig met zijn student stabiel opstijgen richting het westen en een bocht maken.

Het vliegtuig stortte neer op de snelweg A58 (Beeld: Omroep Brabant).

De instructeur kijkt het vliegtuig na tot zijn zicht wordt belemmerd door een hangar en bomen. Hij loopt vervolgens naar de baan om het vliegtuig toch nog te kunnen zien, nog niet wetende wat er te gebeuren staat. Toestel wiebelt en slingert

Automobilisten op de snelweg A58 bij Sint Willebrord zien het vliegtuig dan al laag overkomen, wiebelend en slingerend. Ze zijn getuigen van een vliegtuig dat een scherpe bocht naar rechts maakt en snel hoogte verliest. Een enorme klap volgt. Het lesvliegtuig stort neer op de rijksweg en glijdt brandend door richting de berm.

Het toestel vliegt na de crash meteen in brand (foto: Robert te Veele).

Piloot reageert niet meer op oproep, vuurbal volgt

In de verkeerstoren van het vliegveld roept havenmeester Dick van Gasteren de piloot tevergeefs over de radio op. Hij krijgt geen antwoord. Ook een tweede oproep blijft onbeantwoord. Wanneer hij ook op zijn radarsysteem het toestel niet meer ziet, slaat hij alarm. “Als je dan geen antwoord krijgt, dan is het vrij duidelijk wat er is gebeurd”, vertelt een andere piloot in de buurt. Hij en de instructeur op de grond zien een rookpluim in de verte opstijgen. Ooggetuigen spreken later over een ‘vuurbal’ op de snelweg.

Omroep Brabant maakte deze reconstructie op basis van het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid en eerdere gesprekken met betrokkenen rond de vliegtuigcrash.

Piloot komt om het leven

Hulpdiensten rukken massaal uit en zijn binnen een mum van tijd ter plaatste. Al snel komen ze tot ze de conclusie dat ze niks meer voor het slachtoffer kunnen betekenen.

Hulpdiensten rukten massaal uit (foto: Robert te Veele).

Weggebruikers door het oog van de naald

De snelweg in de richting van Roosendaal blijft urenlang afgesloten voor het verkeer. Als door een wonder raken er geen weggebruikers gewond. “Het had zomaar gekund dat hij op een auto was neergestort”, zegt John Koks achteraf. Hij zag de crash van achter het stuur op enkele tientallen meters afstand gebeuren. Anderhalf jaar blijft de toedracht van het ongeluk een vraagteken. Alle hoop op meer duidelijkheid was gevestigd op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Dinsdag is duidelijk geworden dat de raad ondanks het uitgebreide onderzoek, geen duidelijke oorzaak kan vaststellen.