Eindelijk rust in Lage Zwaluwe? Gemeente schrapt samenscholingsverbod

Opgeblazen prullenbakken en brievenbussen, vernielde winkelruiten en beschadigde auto’s. Groepen jongeren zorgden afgelopen jaar voor veel overlast in Lage Zwaluwe. De gemeente Drimmelen stelde daarom in oktober een samenscholingsverbod in. Dat verbod wordt maandagochtend opgeheven. Maar de gemeente blijft maatregelen nemen.

“We zien geen aanleiding om het samenscholingsverbod in Lage Zwaluwe te verlengen", vertelt een woordvoerder van de gemeente Drimmelen. De zware maatregel werd afgelopen jaar twee keer ingevoerd in het dorp. De rust in Lage Zwaluwe is voor zover bekend inmiddels weer teruggekeerd, maar daar ging een reeks ellende aan vooraf.

Vernielingen en intimidatie

“Ik durf mijn kind hier niet alleen te laten spelen”, vertelde een bezorgde moeder in februari aan Omroep Brabant. In de buurt van de basisschool, kinderopvang en bibliotheek in Lage Zwaluwe vernielden jongeren spullen en intimideerden ze mensen. Het zorgde voor angst bij omwonenden. Omdat er in de carnavalsvakantie minder toezicht was rondom de school, voerde burgemeester Boy Scholtze een samenscholingsverbod in voor drie of meer jongeren van twaalf tot en met twintig jaar. “Triest dat dit nodig is”, zei een omwonende tegen Omroep Brabant. “Ik betwijfel of het helpt.”

Gewenste effect

Het samenscholingsverbod rondom de basisschool had tijdens de carnavalsvakantie het gewenste effect. Volgens de gemeente Drimmelen zijn zo verdere escalaties voorkomen. Bewoners en omwonenden durfden dan weer veilig over straat. Maar in oktober bleek het opnieuw raak. Wegens aanhoudende vernielingen in het dorp voelde burgemeester Scholtze zich genoodzaakt om wederom een samenscholingsverbod in te stellen. De overlast verplaatste zich namelijk naar straten waar het in de carnavalsvakantie al vaker raak was. Samenscholen door drie mensen of meer van veertien tot en met 26 jaar werd drie maanden lang niet toegestaan. De maatregel moest zorgen voor minder overlast tijdens de herfst- en kerstvakantie en na de jaarwisseling.

