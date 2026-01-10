Gebedsgenezer houdt zondag opnieuw dienst in Tilburg en dat mag wel

De omstreden gebedsgenezer Tom de Wal houdt zondag een zogenoemde inzegeningsdienst bij de kerk Praise in Tilburg die deze keer wél is toegestaan. De Wal werd vrijdagavond aangehouden, omdat hij geen vergunning had voor een genezingsdienst in diezelfde kerk. De dienst van zondag zou een reguliere kerkdienst zijn waar de gebedsgenezer te gast is.

Tijdens de dienst gaat De Wal het team inzegenen van een nieuwe kerk die hij onder de naam 'Goed Nieuws Eindhoven' wil starten. Dat kondigt hij aan op de Instagram van zijn religieuze organisatie Frontrunners Ministries.

Ondanks zijn eerdere aanhouding en de protesten flyerden de gebedsgenezer zaterdagmiddag op het 18 Septemberplein in Eindhoven ter promotie van zijn nieuwe kerk.

Volgens de gemeente is De Wal zondagochtend te gast bij een reguliere kerkdienst van de multiculturele kerk Praise in Tilburg. Deze diensten worden iedere zondag gehouden en zijn geen evenementen. Daarom kan deze dienst wel doorgaan, laat een woordvoerder van de gemeente zaterdagavond weten. Samen met de politie houden zij de situatie rondom de kerk zondagochtend goed in de gaten.

Belangenorganisaties als COC Tilburg en de Dolle Mina's, die vrijdagavond al protesteerden tegen de dienst van De Wal, hebben ook voor zondagochtend een protest aangekondigd bij de kerk in Tilburg. "Dat autisme en lhbtiqa+ als demonen neergezet worden, is schadelijk", schrijven zij op Instagram.