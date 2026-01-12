Deze ervaren rot kent een Dakar Rally van heel veel pech: 'Bam, een steen'

Voor navigator Marcel Snijders kent de Dakar Rally bijna geen geheimen meer. De 58-jarige Neerkantenaar is er voor de twintigste keer bij en maakte ontzettend veel mee. Zoals het uitrijden van de rally op de motor met gescheurde kruisbanden tot de winst in het truck-klassement samen met Janus van Kasteren. De editie van 2026 is er vooralsnog eentje van pech. “We maken iedere dag wel iets mee."

“Bam, een steen.” Marcel Snijders beschrijft de klap die hij zondagmiddag meemaakte tijdens de zevende etappe in de Dakar Rally. Al rijdend achter een truck ontstond er zo’n grote stofwolk dat Van Kasteren tegen een steen aanreed. “We hadden keiveel mensen ingehaald, maar toen was het ineens over”, zegt navigator Snijders. “Aan de onderkant vloog er van alles uit. Zo hebben we bijvoorbeeld een gat in de pijp van de waterslang gedicht met vloeibaar aluminium. ’s Avonds laat kwamen we pas terug in het bivak.” Het was niet de eerste keer dat het duo in de problemen kwam deze rally. Zo vloog de auto al een keer over de kop en zijn het aantal verwisselde banden inmiddels niet meer op twee handen te tellen. “Alleen tijdens de proloog hadden we geen pech, daarna was er altijd wel iets. We hebben zoveel vervangen, dat ik bijna een goede monteur ben geworden. Daardoor moeten we vaak in de achterste regionen starten en dan zit je weer in het stof, dat schiet niet op.”

Einde voor teamgenoot

Ook ploeggenoot Michiel Becx reed dezelfde etappe tegen een steen, voor hem is het einde Dakar Rally. “Hij stond 10 kilometer verderop, we hebben hem helaas niet meer gezien. Heel vervelend voor Michiel, gelukkig heeft het serviceteam ons kunnen helpen.” Snijders is een ervaren rot in de Dakar Rally en maakt zich niet zo snel druk. Zo haalde hij als motorrijder zes keer de finish en zat verder in een truck, buggy en nu voor de zesde keer als navigator in een auto. Voor het eerst in de T1+-categorie samen met Janus van Kasteren, waarmee hij in de truck grote successen behaalde zoals de winst drie jaar geleden.

"Ik kon gelijk naar de medische post voor oogdruppels."

“Janus mag van mij best knallen, als we maar opletten met het stof. Dat is zo verraderlijk, daardoor gebeuren de meeste ongelukken. We hebben deze rally een keer zonder voorruit gereden, toen kon ik daarna gelijk naar de medische post voor oogdruppels.” Wat er ook gebeurt, de liefde voor de Dakar Rally zal nooit verdwijnen. “Ik doe dit al heel wat jaartjes en merk dat veel mensen het niet snappen. Eerlijk gezegd is het ook niet altijd leuk als je hier bent, maar als je dan thuis de beelden weer terugkijkt, dan geeft dat zo'n kick.”

Kijk naar Da Karretje Omroep Brabant volgt ook deze Dakar Rally de Brabantse deelnemers op de voet. Tot en met 18 januari is er dagelijks Da Karretje met ook de belevenissen van de verslaggevers Nynke Cuperus, Ronald Sträter en Leon Voskamp op website, tv en via YouTube.