Omgeslagen strooiwagen gleed zelf uit op ijzel: 'Ze gaan altijd de weg op'
De strooiwagen die maandagochtend op de A59 bij knooppunt Empel omsloeg, is door ijzel uit de bocht gegleden. Dat bevestigt Rijkswaterstaat aan Omroep Brabant. Door de gekantelde vrachtwagen was de verbindingsweg tussen de A59 en de A2 urenlang afgesloten.
Vanwege de ijzel gold tot maandagochtend 07.00 uur code oranje in vrijwel het hele land. Het KNMI waarschuwde voor gevaarlijke gladheid op de wegen.
Rond drie uur ’s nachts ging het mis bij knooppunt Empel. De strooiwagen reed over de verbindingsweg, gleed in de bocht weg en sloeg om. Door het kantelen raakten het asfalt en de vangrail beschadigd. De herstelwerkzaamheden zorgden ervoor dat de verbindingsweg naar de A2 richting Utrecht tot ongeveer tien uur dicht bleef.
"Bij extreme weersomstandigheden adviseren we weggebruikers om niet de weg op te gaan”, zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. "Strooiwagens gaan in principe wel altijd de weg op om gladheid te bestrijden en wegen begaanbaar te houden.”
Toch zijn er uitzonderingen. Zo werd afgelopen weekend gestopt met strooien op de N33, omdat door stuifsneeuw geen onderscheid meer te zien was tussen de weg, de berm en zelfs de sloten.
Chauffeurs van strooiwagens volgen hiervoor een speciale opleiding om veilig te kunnen rijden onder winterse omstandigheden. Aan de voertuigen zelf zitten geen specifieke aanpassingen voor winterweer.
"Tijdens het strooien passen chauffeurs hun snelheid aan”, aldus de woordvoerder. Bij strooien ligt die rond de 70 kilometer per uur, bij sneeuwschuiven rond de 50 kilometer per uur. "Ondanks dat de chauffeur voorzichtig reed, gleed de wagen door ijzel uit de bocht en kantelde.”
Op meerdere plekken in Nederland gebeurden maandagochtend ongelukken door de gladheid. Zo werd de A28 van Zwolle richting Assen afgesloten vanwege een geschaarde vrachtwagencombinatie. Ook op de A6 tussen Almere-Stad en Almere-Haven ging een parallelrijbaan dicht door een geschaarde vrachtwagen.