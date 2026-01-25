Ook zakelijk laat deze moordverdachte een spoor van ellende achter

Wijnand de L. uit Waspik, die wordt gezien als het brein achter de moord op Peter van Dongen (68) uit Breda, heeft ook op zakelijk gebied slachtoffers gemaakt. De vorig jaar failliet verklaarde bouwer van tiny houses heeft diverse klanten voor minstens negentigduizend euro aanbetalingen laten doen zónder iets te leveren, zo bevestigt de curator. “Ergens moet mijn tiny house staan, maar of ik dat nog zou willen?”, reageert een van de gedupeerden tegenover Omroep Brabant.

Van in ieder geval drie personen weet Omroep Brabant dat zij vergeefs grote bedragen hebben overgemaakt naar het bedrijf Tiny House NL van De L., Peter van Dongen was één van hen. Hij zou voor een bedrag van 77.500 euro een bestelling hebben geplaatst. Toch was dit nog niet voldoende om het tiny house (een makkelijk verplaatsbare, kleine woning) ook te krijgen.

Van Dongen werd afgeperst, zo stelt althans het Openbaar Ministerie, om nog meer geld te betalen. Toen hij niet wilde meewerken, werd hij in mei 2022 in Helvoirt doodgeschoten. Volgens justitie gebeurde dit in opdracht van De L. en huurde hij hiervoor twee mannen in. Tijdens de vele zittingen die hieraan zijn gewijd, ontkende De L. alles. Zijn advocaat probeerde zijn cliënt vrij te krijgen zodat hij bij zijn vrouw en kinderen kon zijn en hij zijn bedrijf kon redden. De rechtbank in Den Bosch ging hierin niet mee.

Rechtbank bepaalde dat De L. moet betalen

Behalve Van Dongen zijn ook een man uit Willemstad en een 58-jarige Amsterdammer door De L. een loer gedraaid. Omroep Brabant sprak met beiden. De inwoner van Willemstad had 25.000 euro overgemaakt, maar hij kreeg er nooit iets voor terug. De rechtbank in Breda bepaalde vorig jaar dat De L. dit geld moet terugbetalen. Ondanks aanmaningen en in het inschakelen van een deurwaarder is dit nog niet gebeurd. De gedupeerde snapt er niets van dat De L. hiermee weg kan komen.