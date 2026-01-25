Ook zakelijk laat deze moordverdachte een spoor van ellende achter
Wijnand de L. uit Waspik, die wordt gezien als het brein achter de moord op Peter van Dongen (68) uit Breda, heeft ook op zakelijk gebied slachtoffers gemaakt. De vorig jaar failliet verklaarde bouwer van tiny houses heeft diverse klanten voor minstens negentigduizend euro aanbetalingen laten doen zónder iets te leveren, zo bevestigt de curator. “Ergens moet mijn tiny house staan, maar of ik dat nog zou willen?”, reageert een van de gedupeerden tegenover Omroep Brabant.
Van in ieder geval drie personen weet Omroep Brabant dat zij vergeefs grote bedragen hebben overgemaakt naar het bedrijf Tiny House NL van De L., Peter van Dongen was één van hen. Hij zou voor een bedrag van 77.500 euro een bestelling hebben geplaatst. Toch was dit nog niet voldoende om het tiny house (een makkelijk verplaatsbare, kleine woning) ook te krijgen.
Van Dongen werd afgeperst, zo stelt althans het Openbaar Ministerie, om nog meer geld te betalen. Toen hij niet wilde meewerken, werd hij in mei 2022 in Helvoirt doodgeschoten. Volgens justitie gebeurde dit in opdracht van De L. en huurde hij hiervoor twee mannen in. Tijdens de vele zittingen die hieraan zijn gewijd, ontkende De L. alles. Zijn advocaat probeerde zijn cliënt vrij te krijgen zodat hij bij zijn vrouw en kinderen kon zijn en hij zijn bedrijf kon redden. De rechtbank in Den Bosch ging hierin niet mee.
Rechtbank bepaalde dat De L. moet betalen
Behalve Van Dongen zijn ook een man uit Willemstad en een 58-jarige Amsterdammer door De L. een loer gedraaid. Omroep Brabant sprak met beiden. De inwoner van Willemstad had 25.000 euro overgemaakt, maar hij kreeg er nooit iets voor terug. De rechtbank in Breda bepaalde vorig jaar dat De L. dit geld moet terugbetalen. Ondanks aanmaningen en in het inschakelen van een deurwaarder is dit nog niet gebeurd. De gedupeerde snapt er niets van dat De L. hiermee weg kan komen.
De Amsterdammer had een order geplaatst voor twee huisjes en in Tsjechië al een geschikte bouwplek gevonden. “Wij hadden een groot deel van ons huisje voorgefinancierd: 50.200 euro van de 75.000 euro om precies te zijn”, vertelt de bodem- en milieukundige. “Ook ons werd verzocht meer aan te betalen. We zijn daar niet op ingegaan, juist omdat we al relatief veel vooruitbetaald hadden.”
“Er zijn in de ongeveer tien maanden dat ik contact had met Wijnand diverse keren alarmbellen gaan rinkelen, maar ik heb ze helaas te vaak genegeerd. Pas toen in de media zijn voornaam werd genoemd in die moordzaak, begon het echt te dagen. Van de curator had ik al begrepen dat het geld direct na mijn transacties van de rekening werd gepind, waaruit je kunt opmaken dat ze van meet af aan niet veel goeds in de zin hadden. Er moet dus nog ergens een grote zak contanten verstopt liggen.”
Wanneer gaat de zaak verder bij de rechtbank?
De zaak rond de moord op Peter van Dongen wordt op 29 januari voortgezet met een zoveelste pro-formazitting. In april zijn drie dagen uitgetrokken voor de inhoudelijke behandeling.
De nabestaanden van Van Dongen zullen niet als enigen benieuwd zijn naar de uitkomst. Ook de bedrogen klanten van De L. wachten in spanning af. Zij hopen dat De L., als hij ooit vrijkomt, met een tiny house of geld over de brug komt. De Amsterdammer heeft er gemengde gevoelens bij. “Ik weet gewoon dat ergens nog ons tiny house moet staan. Maar ik vraag me ook of ik daar nog op zit te wachten. Dat huisje zal altijd besmet blijven door wat er in Helvoirt is gebeurd.”
Na de dood van Peter van Dongen is op diverse plekken gezocht naar sporen om de zaak helder te krijgen: