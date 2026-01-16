Arrestatie Tom de Wal kan gevolgen hebben voor bijeenkomsten in Dussen

De arrestatie van gebedsgenezer Tom de Wal in Tilburg heeft mogelijk gevolgen voor de activiteiten van zijn religieuze organisatie Frontrunners Ministries in Dussen. Daar organiseert de gebedsgenezer bijeenkomsten in een voormalig partycentrum. Bezorgde buurtbewoners wachten af: "Ik heb er slecht van geslapen."

Buurtbewoners zijn niet blij met de komst van de gebedsgenezer. Helga Gardenier woont schuin tegenover het pand. De gebeurtenissen van afgelopen weekend houden haar bezig. "In eerste instantie dacht ik: dit zou wel eens in ons voordeel kunnen werken." Maar toen ze vanuit de christelijke hoek hoorde dat de arrestatie misschien onterecht was en het door sommigen als christenvervolging werd gezien, wist Helga het even niet meer. "Ik dacht: Oh my god, welke kant gaat dit op? Ik heb er slecht van geslapen dit weekend."

Hoe zit het in Dussen? In Dussen had De Wal plannen voor een gloednieuwe megakerk . Maar eind 2024 trok hij zijn vergunningsaanvraag in en staan de plannen op een lager pitje. Hij knapte het oude pand op en houdt daar zijn diensten.

Kamerleden van SGP, CU en FvD vragen zich af of de arrestatie wel terecht is, omdat het om niet om een evenement, maar een kerkdienst zou gaan en je zo'n dienst niet zomaar mag beëindigen.

De Wal werd afgelopen vrijdag opgepakt nadat hij tóch doorging met een genezingsdienst, terwijl de gemeente Tilburg het evenement verbood omdat er geen vergunning voor was. Volgens de gemeente was er sprake van een evenement omdat er vooraf gratis kaarten moesten worden gereserveerd.

Bezwaren Helga diende in maart 2025 een handhavingsverzoek in bij de gemeente om te controleren of wat De Wal doet wel mag. Ook maakte ze bezwaar op de exploitatievergunning die Frontrunners van de gemeente kreeg, een vergunning die nodig is om een horecabedrijf te hebben. Helga, destijds: "Het is gewoon onvoorstelbaar, hoe kan een kerkelijke instantie een horecabedrijf zijn?"

De gemeente Altena liet toen in een brief aan de buurtbewoners weten niet op het handhavingsverzoek in te gaan omdat er geen sprake zou zijn van overlast. Daarnaast zijn de activiteiten van Frontrunners volgens de gemeente wel degelijk onderdeel van een horecabedrijf.

Evenementen toegestaan

In de brief noemt de gemeente Altena de conferenties en bijeenkomsten die De Wal organiseert in Dussen voorbeelden van een evenement. Vervolgens legt ze uit wat zij ziet als conferenties en bijeenkomsten. Bij een bijeenkomst kan volgens de gemeente sprake zijn van een religieus doel en het kan betrekking hebben op een gebedsdienst.

De evenementen die De Wal houdt in het voormalige partycentrum zijn dus toegestaan. Maar de genezingsdienst die De Wal hield tijdens zijn arrestatie in Tilburg wordt door experts en politici geduid als een 'kerkdienst' en niet als een 'evenement'. De arrestatie zou daarmee volgens hen onterecht kunnen zijn.

Geen kerkdienst in horecabedrijf

Als de arrestatie van De Wal onterecht blijkt, is het de vraag of wat hij in Dussen doet nog mag. De gemeente Altena ziet het namelijk niet als een kerkdienst, maar als een evenement.

Volgens bijzonder hoogleraar recht en religie aan de Rijksuniversiteit Groningen, Paul van Sasse van IJsselt, is het duidelijk: "Iets is een kerkdienst (religieuze dienst) óf een evenement. Een kerkdienst mag in beginsel overal gehouden worden volgens de grondwet, tenzij deze duidelijk in strijd is met een omgevings- of bestemmingsplan."

Volgens hem kan je geen kerkdienst houden in een horecabedrijf. "Een kerkdienst kan niet onder het mom van een evenement worden georganiseerd in pand met een horecabestemming."

'Situatie in Tilburg niet relevant'

De vraag rijst: ziet De Wal de bijeenkomsten die hij organiseert als kerkdienst of als evenement? Als hij het als kerkdienst ziet en juridische stappen onderneemt, wordt zijn arrestatie mogelijk bestempeld als onterecht. Maar als hij zijn bijeenkomsten niet als evenementen ziet, mag wat hij in Dussen doet dan nog wel?



De vraag is in hoeverre het echt gevolgen kan hebben, de gemeente Altena ziet in ieder geval geen reden tot actie. Een woordvoerder laat weten: "Hoe wij over de situatie in Tilburg denken of over de uitspraak van de hoogleraar, vinden wij niet relevant. Wij toetsen aan de planregels van het omgevingsplan." De Wal reageerde vooralsnog niet op de vraag of hij zijn bijeenkomsten ziet als kerkdienst of evenement. Op de website van de organisatie is te lezen dat Frontrunners Ministries geen kerk is.

'Niet serieus genomen'

Voor buurtbewoonster Helga is het afwachten. Nadat de gemeente niet inging op haar handhavingsverzoek, diende ze ook daar bezwaar tegenin. De gemeente had tot eind december om hierover een beslissing te nemen, maar dat is nog niet gebeurd.

Helga vindt het erg lang duren. "Ik voel me absoluut niet serieus genomen. We hebben het handhavingsverzoek al in maart 2025 ingediend en het bezwaar op de exploitatievergunning in mei 2025. Dit loopt al zo lang." Daarom heeft Helga afgelopen weekend een ingebrekestelling ingediend bij de gemeente, dit is een officiële waarschuwing aan de gemeente die haar afspraak niet nakomt. "We hebben er nog niets op teruggehoord, maar volgens de website van de overheid moet de gemeente binnen 14 werkdagen alsnog een beslissing nemen."

