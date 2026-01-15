Schietpartij Eindhoven: schutter (45) van bed gelicht in Geldrop

Een 45-jarige man uit Eindhoven is in de nacht van woensdag op donderdag opgepakt voor een schietpartij op het Stationsplein in Eindhoven. Een arrestatieteam viel een woning in Geldrop binnen, waar de man werd aangehouden.

Arrestatieteam valt huis binnen Iets na middernacht vielen agenten van de Dienst Speciale Interventies (DSI) een huis binnen aan de Vincent van den Heuvelstraat in Geldrop.

De schutter was sinds woensdagmiddag spoorloos na de schietpartij in een appartement aan het Stationsplein in Eindhoven. De man zou volgens de politie 'een gevaar zijn voor zichzelf en in het bezit van een vuurwapen'.

Het arrestatieteam ramde de voordeur eruit en hield de man in het huis aan. De politie laat weten dat er nog onderzoek wordt gedaan naar wat er is gebeurd.

Kogelwerende vesten

Woensdag zorgde de schietpartij in een appartement aan het Stationsplein in Eindhoven voor veel opschudding.

Agenten met kogelwerende vesten verzamelden zich ’s middags op straat en een politiehelikopter vloog over de stad. Ze gingen het appartement binnen waar schoten waren gelost.

De schutter was op dat moment al vertrokken en werd ondanks alle inzet woensdagmiddag niet gevonden. Wel vond de politie een vuurwapen.