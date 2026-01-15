Fries bord in Moerdijk teruggevonden, stunt loopt nét goed af
Het laatste vermiste plaatsnaambord van het Friese dorpje Haskerhorne is gevonden ergens buiten Moerdijk. Met de eerdere actie van het verwisselen van de borden wilde een Friese oudejaarsvereniging de draak steken met het mogelijke verdwijnen van Moerdijk. Maar toen het tijd was om de borden weer terug te geven, bleek er plots eentje te zijn verdwenen.
Het had een leuke nieuwjaarsstunt moeten zijn van de Friese oudejaarsvereniging Geitefok De Wiite Sik: het verwisselen van de borden om aandacht te vragen voor het mogelijke verdwijnen van Moerdijk.
In de noordelijke provincie zijn oudejaarsverenigingen een belangrijke traditie. "Elk jaar halen we rondom de jaarwisseling een stunt uit", zei de voorzitter van de vereniging Evert van der Wiel eerder tegen Omroep Brabant.
"We willen elk jaar een mooi statement maken, reuring geven aan iets dat we belangrijk vinden", vertelde hij. "Toen we dit jaar het nieuws hoorden dat Moerdijk waarschijnlijk zal verdwijnen om plaats te maken voor industrie, raakte ons dat diep. We wilden de bewoners een hart onder de riem steken."
Terughangen
In het holst van de nacht trok een groep van twaalf Friezen naar het Brabantse dorp om de borden mee te nemen. Bij dageraad bleek Moerdijk ineens in de gemeente Fryske Marren te liggen. Het idee was dat de borden op 5 januari weer netjes teruggehangen zouden worden, maar dat liep toch nét even anders.
Tot twee keer toe werden de borden en de bijbehorende banners, met daarop de boodschap achter de stunt, meegenomen. De officiële ruil, waarbij de borden weer zouden worden teruggeruild, stond gepland voor 5 januari, maar nog vóór die tijd werden de Friese borden gestolen.
Wéér weg
Na een oproep van Bianca op Facebook hingen ze weer terug. Door sneeuwval ging de ruil op 5 januari niet door en werd die verzet. Maar daarna verdween er opnieuw een bord. Uit voorzorg schroefde Bianca het andere bord er alvast preventief af, om erger te voorkomen.
Moerdijkbewoner Bianca zat met de handen in het haar. "Het slaat echt nergens op. De omwonenden denken hetzelfde als ik: waarom nu weer?", vertelde ze na de tweede diefstal.
Na de bordenruil ontbreekt er nog altijd één bord. De frustratie bij zowel de oudejaarsvereniging als Bianca was enorm. "Als ze dit bord niet terugkrijgen, moeten de Friezen zelf een nieuw exemplaar laten maken en betalen", schrijft ze. "Dat zou echt een domper zijn op hun nieuwjaarsstunt." Een nieuw bord maken kost al gauw 600 euro.
Gevonden
Maar dinsdagavond werd het bord dan toch aangetroffen. Mathijs Koevoets uit Zevenbergen trof de verloren blauwe plaat aan toen hij over de Blokdijk reed, de weg die parallel aan de A17 loopt. Het bord lag langs de kant van de weg. "Het heeft best een reisje afgelegd vanuit de andere kant van het dorp," lacht Bianca. "Ik denk dat iemand er toch wel spijt van heeft gehad." Op Facebook poseert Mathijs lachend met zijn vondst."
"We zijn natuurlijk allemaal blij, ook omdat Geitefok Witte Sik nu zelf niks hoeft te regelen," zegt ze. "Ze zijn zaterdag geweest om de borden te halen, dus het is wel balen. Maar we hebben de groep uitgenodigd om met carnaval langs te komen om het bord op te halen."
Het is nog even afwachten of de Friezen zo lang kunnen wachten. Uiteindelijk loopt de Friese stunt toch nog met een sisser af, en misschien zelfs met een koud pilsje.
