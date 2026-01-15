Fries bord in Moerdijk teruggevonden, stunt loopt nét goed af

Het laatste vermiste plaatsnaambord van het Friese dorpje Haskerhorne is gevonden ergens buiten Moerdijk. Met de eerdere actie van het verwisselen van de borden wilde een Friese oudejaarsvereniging de draak steken met het mogelijke verdwijnen van Moerdijk. Maar toen het tijd was om de borden weer terug te geven, bleek er plots eentje te zijn verdwenen.

Het had een leuke nieuwjaarsstunt moeten zijn van de Friese oudejaarsvereniging Geitefok De Wiite Sik: het verwisselen van de borden om aandacht te vragen voor het mogelijke verdwijnen van Moerdijk. In de noordelijke provincie zijn oudejaarsverenigingen een belangrijke traditie. "Elk jaar halen we rondom de jaarwisseling een stunt uit", zei de voorzitter van de vereniging Evert van der Wiel eerder tegen Omroep Brabant. "We willen elk jaar een mooi statement maken, reuring geven aan iets dat we belangrijk vinden", vertelde hij. "Toen we dit jaar het nieuws hoorden dat Moerdijk waarschijnlijk zal verdwijnen om plaats te maken voor industrie, raakte ons dat diep. We wilden de bewoners een hart onder de riem steken." Terughangen

In het holst van de nacht trok een groep van twaalf Friezen naar het Brabantse dorp om de borden mee te nemen. Bij dageraad bleek Moerdijk ineens in de gemeente Fryske Marren te liggen. Het idee was dat de borden op 5 januari weer netjes teruggehangen zouden worden, maar dat liep toch nét even anders.