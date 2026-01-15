Medewerkers in de zorg krijgen dagelijks te maken met agressie

Agressie in de zorg. Het is voor veel medewerkers 'normaal' om er dagelijkse mee te maken te hebben. Maar normaal is het alles behalve, vindt vakbond NU'91. Om een goed beeld te krijgen van hoe groot het probleem is, zette de vakbond een enquête uit onder zijn leden.

De enquête loopt nog tot en met aanstaande vrijdag, maar de voorlopige resultaten zijn niet mals. "Tot nu toe geeft 78 procent van de zorgmedewerkers aan te maken te krijgen met agressie", zegt Michel van Erp van NU'91.

Volgens hem zijn de voorlopige resultaten schokkend en gaat het om allerlei verschillende vormen van agressie. "Van bedreigingen tot intimidatie tot spugen en schoppen en verwurging aan toe. Je komt het echt allemaal tegen. Het is te gek voor woorden."

Zorgmedewerkers in Brabant zijn al vaker de dupe geweest van de agressie. Zo werd ggz-medewerker Jan in oktober zwaar mishandeld door een cliënt en mishandelde een 38-jarige man uit Eindhoven een zorgmedewerker die een hersenschudding opliep.

Maak een melding

De vakbond benadrukt dat het belangrijk is dat zorgmedewerkers een melding maken als zij te maken krijgen met agressie en intimidatie

Tegelijkertijd roept Van Erp iedereen die wil dat zijn of haar geliefde wordt geholpen op om per direct te stoppen met agressie richting zorgmedewerkers. "Denk na hoe je een verpleegkundige en verzorgende benadert. Agressie hoort niet thuis in de zorg, dus stop daarmee."

Steun uit Den Haag

Om de agressie in de zorg tegen te gaan is er volgens Van Erp een duidelijk politiek statement nodig vanuit Den Haag: "Waarin wordt aangegeven tot hier en niet verder."