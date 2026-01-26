Bezoekers mogen meedenken over nieuwe functie kerken: hier wat inspiratie

Drie kerken in de gemeenten Oss en Maashorst moeten de komende jaren de deuren sluiten. Reden: stijgende kosten en de toenemende vergrijzing die zorgt voor minder kerkbezoek. Dat heeft de Parochie Heilige Johannes de Doper na jarenlang onderzoek bekendgemaakt. Kerkbezoekers mogen nadenken over een nieuwe functie voor de kerken in Reek, Overlangel en Deursen. Ter inspiratie zetten we een aantal mogelijke nieuwe bestemmingen op een rijtje.

De laatste jaren hebben al veel kerken in de provincie een andere bestemming gekregen. Toch kan een kerk niet zomaar een andere functie krijgen. Zo moet er worden gelet op de overlast die een nieuwe bestemming in een buurt kan geven. Er moeten bijvoorbeeld voldoende parkeerplaatsen in de buurt blijven en een nieuwe functie mag niet te veel geluidsoverlast opleveren voor omwonenden. Evenementengebouw en bibliotheek

In Den Bosch was dat geen probleem, daar werd de voormalige Sint-Josephkerk, in het centrum in 1991 omgedoopt tot evenementengebouw. In de Orangerie zijn sindsdien feesten, bruiloften, borrels en concerten. Het bisdom in Vught wilde de monumentale Petruskerk een aantal jaar geleden slopen, maar er kwam veel weerstand vanuit de gemeenschap. Daarom werd besloten om van de kerk een ontmoetingscentrum met onder meer een bibliotheek te maken.

Het bleek een groot succes: DePetrus is een ware huiskamer van Vught geworden en de populariteit van de plaatselijke bieb is de afgelopen jaren alleen maar toegenomen. Sportschool en supermarkt

Ook in Helmond zijn bijzondere nieuwe bestemmingen gevonden voor kerken. Zo is de Bernadettekerk omgebouwd tot een supermarkt en de Onze Lieve Vrouwekerk tot theater Het Speelhuis. In de voormalige Eindhovense Gerarduskerk kun je sinds een aantal jaar sporten. En in de Sint-Willibrorduskerk in Veldhoven kun je je zelfs uitleven op de klimwanden.

De Eindhovense Gerarduskerk werd omgetoverd tot een sportschool. (Foto: SportCity)