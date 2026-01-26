Toezichthouder ACM keurt overname HEMA door Jumbo-familie Van Eerd goed

Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) keurt de overname van de overige aandelen van HEMA door de familie Van Eerd goed. Daarmee komt de winkelketen volledig in handen van de familie die ook eigenaar is van Veghelse supermarktketen Jumbo.

De overname werd in december aangekondigd . Via het investeringsbedrijf van de familie Van Eerd, Mississippi Ventures, had de familie al vijftig procent van de aandelen van HEMA in handen. De andere helft van de aandelen mag nu worden overgenomen van de Nederlandse investeringsmaatschappij Parcom.

Retaildeskundige Paul Moers noemde de overname eerder een briljante zet, niet alleen voor het merk maar ook voor de bedrijfsvoering. "Het is natuurlijk helemaal prettig als je één partij hebt waarmee je moet praten, in plaats van met twee partijen. Het is voor HEMA dus een uitstekende zaak dat Jumbo nu honderd procent eigenaar is", zei hij toen.

'Geen concurrentie'

De ACM heeft gekeken naar gevolgen voor de concurrentie in Nederland. Daar ziet de toezichthouder geen problemen. "Jumbo verkoopt via haar supermarkten voornamelijk dagelijkse consumptiegoederen aan consumenten, terwijl HEMA als warenhuis met name non-food producten verkoopt, waaronder kleding, huishoudtextiel en kantoorbenodigdheden. Doordat Jumbo en HEMA grotendeels verschillende producten aanbieden, blijft er ook na de overname voldoende keuze over voor consumenten", luidt het oordeel van de toezichthouder.

De Belgische mededingingsautoriteiten en de ondernemingsraad moeten nog hun goedkeuring geven.

Jumbo en HEMA werken al langer samen. Toch zouden consumenten niet onder de indruk zijn van deze samenwerking. Deskundigen zetten eerder vraagtekens bij de samenwerking tussen de winkelketens.