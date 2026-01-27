Spontane knuffel aan oudere dame zorgt voor vijftig gevulde vrachtwagens

Sjoerd Meijers uit Den Bosch vergeet nooit meer die knuffel die hij gaf aan die oude dame in de Oekraïne. "Het was een paar maanden nadat Rusland Oekraïne binnenviel. Ze had niks meer, behalve een paspoort. Haar man was dood, haar kinderen waren dood. Ik kon haar op dat moment niet meer geven dan een dikke knuffel. De emotie die dat losmaakte bij ons beiden is mijn drijfveer om Oekraïners te blijven helpen."

Vanuit een industrieterrein in Vught rijdt er al vier jaar bijna iedere maand een vrachtwagen vol hulpgoederen richting Oekraïne. Dinsdag vertrok de vijftigste volgeladen wagen. "Het zal niet de laatste zijn", zegt Sjoerd van de stichting Hulp voor Oekraïne.

Hennie kocht zelf een heftruck om alle spullen in de vrachtwagen te laden (foto: Noël van Hooft).

Maar Sjoerd doet het niet alleen. Hij krijgt hulp van veel vrijwilligers en die gaan best ver in hun betrokkenheid. Zo is er Hennie die zelf een heftruck kocht om de zware pallets in de vrachtwagen te laden. "Ik voel me bevoorrecht dat ik dit kan doen voor de mensen in Oekraïne. De verhalen die je vanuit daar hoort, grijpen je naar de keel", zegt hij.

Daarnaast is er Dimitri die zelf is gevlucht uit Oekraïne. Hij weet als geen ander hoe het leven daar is. Zijn appartementencomplex waar nog familie van hem woont, werd laatst geraakt door een bom. Er is geen elektriciteit en de leefbaarheid is barbaars nu het gruwelijk koud is.

"We merken niet dat de aandacht voor Oekraïne verslapt."

"Er is nu een enorme behoefte aan generatoren", reageert Sjoerd. Er zitten miljoenen mensen zonder stroom en nooit eerder tijdens de oorlog was het zo koud. "We zouden graag donaties krijgen om die generatoren te kopen." Toch wil Sjoerd zich niet klagen. "Ik merk niet dat de belangstelling voor Oekraïne minder wordt. We krijgen nog steeds heel veel spullen aangeboden." Als bewijs toont hij de vele gevulde dozen met kleding, kinderschoenen, dekens, medische spullen, powerbanks, babyvoeding en ga zo maar door.

"Brabantse versterking door frietbakkers Franky en Coen helpt enorm."