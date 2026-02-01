Tientallen Brabantse jongeren lid van mogelijk piramidespel For The People

Een luxeleven leiden en reizen over de hele wereld als je lid wordt van de netwerkmarketingbedrijf For The People (FTP). Klinkt goed, maar vaak blijkt dit te mooi om waar te zijn. Uit onderzoek van Omroep Brabant blijkt dat zeker tientallen Brabantse jongeren lid zijn van FTP. Expert Claudia Gross: "Het verdienmodel van FTP vertoont elementen die aan een piramide-achtige structuur doen denken."

Leden van FTP benaderen jongeren via Instagram en TikTok met de vraag of ze ook zo klaar zijn met hun negen-tot-vijfbaan en samen met hun vrienden rijk willen worden. Zoals de naam van het bedrijf wil zeggen, doen ze het allemaal 'voor de mensen', maar daar denken de oud-leden die Omroep Brabant sprak anders over. Geld, aanzien en reisjes

Merel* was lid van FTP en omschrijft het als een groep waar een aantal jongeren met veel aanzien de sfeer bepalen en koste wat het kost geld willen verdienen. Een van die jongeren met veel aanzien is de 24-jarige Luuk Brands uit Waalwijk. Volgens oud-lid Minke* juichten mensen nóg harder wanneer Luuk op het podium kwam, dan bij andere leiders: "Hij is wel een van de grootste personen van FTP en daar moest je wel naar luisteren als je verder wilde komen." FTP is een netwerkmarketing bedrijf. Bij zo'n bedrijf is het de bedoeling dat je de producten van het bedrijf verkoopt aan je netwerk. In het geval van FTP gaat het om een cursus in onder andere handelen in crypto en leiderschap. De kosten voor de cursus zijn 135 euro per maand. Als je andere leden werft voor FTP, kun je daarmee geld verdienen. Leider Luuk Brands legt het uit in een YouTube-video: "Als je vier mensen helpt (werft, red.), krijg jij de cursus gratis. Als je veertien mensen laat beginnen, krijg je 700 dollar per maand extra. Als je meer dan 30 mensen helpt, krijg je weer 1000 dollar extra. En vanaf daar blijft het groeien." Naast geld krijg je ook meer aanzien als je nieuwe leden werft en je mag mee op tripjes naar het buitenland, zo is te zien in de video.

For The People

Voorheen waren de leden van FTP aangesloten bij bekende netwerkmarketingbedrijven, zoals het Amerikaanse bedrijf IM Academy, waar Omroep Brabant eerder over schreef. Je kunt FTP zien als een Nederlandse tak van het bedrijf.



Nadat IM Academy in de Verenigde Staten werd aangeklaagd door de Federal Trade Commission, een consumentenbeschermingsorganisatie, voor oplichting voor een bedrag van zo'n 1,2 miljard dollar, besloten de leiders van FTP over te stappen naar een ander netwerkmarketingbedrijf genaamd JIFU.



Ook daar bleven ze niet lang. In mei 2025 besloten de leiders van FTP voor zichzelf te beginnen. Sindsdien betalen de leden niet meer aan een netwerkmarketingbedrijf dat boven FTP staat, maar aan FTP zelf. Op basis van informatie die oud-leden van For The People (FTP) met Omroep Brabant deelden, zijn er naar schatting 300 tot 500 jongeren in Nederland en België aangesloten bij FTP. Uit onderzoek van Omroep Brabant blijkt dat in ieder geval tientallen Brabantse jongeren lid zijn.

Is FTP een piramidespel?

Wanneer het werven van nieuwe leden belangrijker is dan het product dat wordt verkocht, kan er sprake zijn van een piramidespel. Dit is bij wet verboden in Nederland. Bij een piramidespel verdienen mensen die al langer meedraaien en bovenaan de piramide staan geld over de rug van nieuwe leden. Universitair hoofddocent Claudia Gross van de TIAS business school doet hier al jaren onderzoek naar. Tot haar frustratie is het lastig te bewijzen of iets een piramidespel is. "Omdat die wetgeving zoveel gaten heeft, is bijna niks een piramidespel. Je kunt het bijna niet aantonen", legt ze uit. Daarom zoekt ze naar andere manieren om een organisatie als FTP te analyseren. "Ik ga niet voor rechter spelen, maar ik kijk naar het product dat erachter zit en naar andere aanwijzingen. Bijvoorbeeld of er een levensstijl wordt gepromoot die niet waar kan worden gemaakt. Het verdienmodel van FTP vertoont wel elementen die aan piramide-achtige structuur doen denken, vooral de nadruk op het werven van nieuwe leden." Op de website van FTP is te lezen dat ze onder andere lesgeven over handelen in crypto, investeren, social media en persoonlijke ontwikkeling. Volgens de oud-leden stelde de cursus niet veel voor. "Je kreeg er niets waardevols voor, alleen online lessen van mensen die niet weten waar ze het over hebben", zegt oud-lid Jasper*.



'Fake it, until you make it'

Oud-lid Janneke* vertelt dat je als lid mag werken op het kantoor van FTP en dat er evenementen door het hele land zijn, zoals onlangs in Deurne. "Maar daar betaal je apart voor, dat kost weer dertig tot vijftig euro per evenement." Op de website staat dat er meer dan 500 leden zijn ,van wie 70 leden fulltime geld verdienen met FTP. Volgens oud-lid Merel is het plaatje dat wordt geschetst niet realistisch: "Het enige wat ze willen is geld verdienen over de rug van anderen. Maar als puntje bij paaltje komt, zijn zelf helemaal niet zo rijk en doen ze vooral alsof." Dat herkent onderzoeker Gross. "Dat past heel erg bij het fenomeen toxic positivity, wat je vaak ziet bij netwerkmarketing. 'Fake it, until you make it', de gedachte dat je het succes moet faken en het op die manier manifesteert dat je rijk gaat worden. Maar dat klopt natuurlijk niet voor de meeste mensen." FTP heeft oud-lid Iris* vooral veel geld gekost. "Ondanks de mooie herinneringen en nieuwe contacten, is het best wel verspilling van mijn tijd en geld geweest." Ook Mandy* werd er niet rijk van. "Voor een paar maanden bij FTP was ik zo'n 500 euro kwijt, terwijl je er niks voor terugkrijgt."