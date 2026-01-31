112-nieuws: Kilo's drugs en hennepkwekerij in bedrijfsgebouw in Eersel • Hardrijder is rijbewijs kwijt na racen over A2

In dit liveblog houden we je deze zaterdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Redactie Geschreven door

Liveblog

10:51 Kilo's drugs en hennepkwekerij in bedrijfsgebouw in Eersel In een bedrijfsgebouw aan de Nieuwstraat in Eersel vond de politie vrijdagmiddag diverse kilo’s softdrugs. Agenten gingen het gebouw binnen na een anonieme tip. Lees verder

09:21 Hardrijder is rijbewijs kwijt na racen over A2 Een automobilist uit het Limburgse Susteren moest vrijdagnacht zijn rijbewijs inleveren bij de verkeerspolitie Oost-Brabant. Die betrapte hem op racen op de A2 bij Budel. Lees verder

07:08 Beginnend bestuurder onder invloed is rijbewijs voorlopig kwijt Een beginnend bestuurder moest vrijdagnacht zijn rijbewijs inleveren bij agenten van de politie Weerijs. De 21-jarige man werd betrapt terwijl hij zwaar onder invloed over de Hofdreef in Zundert reed. Lees verder

06:33 Man heeft nog ruim 700 dagen cel tegoed en wordt aangehouden Een 60-jarige man werd vrijdag aangehouden in Roosendaal. Hij was een tijd geleden door de rechter veroordeeld en had een deel van zijn straf uitgezeten, maar er stonden nog ruim zevenhonderd dagen open. Lees verder

06:10 Auto schiet uit de bocht bij Lithoijen en crasht Een auto schoot vrijdag rond middernacht uit de bocht op de Lithoijensedijk bij Lithoijen. De bestuurder raakte met de auto twee palen. Daarna schoot de auto over een greppel en kwam deze tegen bomen tot stilstand. Lees verder

06:00 Brand verwoest auto in Helmond, ook brandbaar materiaal op aanbouw gevonden Een geparkeerde auto aan de Trompstraat in Helmond is vrijdagnacht door brand verwoest. Het vuur werd rond twee uur 's nachts ontdekt. Lees verder

05:53 Auto brandt uit na crash bij Galder Een auto brandde vrijdagnacht uit na een crash in een bocht op de Galderseweg bij Galder. De auto vatte vlam nadat deze tot stilstand kwam tegen een boom in een tuin. De brandweer heeft de auto geblust. Lees verder