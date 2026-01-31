Navigatie overslaan
LIVEBLOG

112-nieuws: Kilo's drugs en hennepkwekerij in bedrijfsgebouw in Eersel • Hardrijder is rijbewijs kwijt na racen over A2

Vandaag om 10:51
In dit liveblog houden we je deze zaterdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Liveblog

10:51

Kilo's drugs en hennepkwekerij in bedrijfsgebouw in Eersel

In een bedrijfsgebouw aan de Nieuwstraat in Eersel vond de politie vrijdagmiddag diverse kilo’s softdrugs. Agenten gingen het gebouw binnen na een anonieme tip. 

Lees verder

09:21

Hardrijder is rijbewijs kwijt na racen over A2

Een automobilist uit het Limburgse Susteren moest vrijdagnacht zijn rijbewijs inleveren bij de verkeerspolitie Oost-Brabant. Die betrapte hem op racen op de A2 bij Budel. 

Lees verder

07:08

Beginnend bestuurder onder invloed is rijbewijs voorlopig kwijt

Een beginnend bestuurder moest vrijdagnacht zijn rijbewijs inleveren bij agenten van de politie Weerijs. De 21-jarige man werd betrapt terwijl hij zwaar onder invloed over de Hofdreef in Zundert reed. 

Lees verder

06:33

Man heeft nog ruim 700 dagen cel tegoed en wordt aangehouden

Een 60-jarige man werd vrijdag aangehouden in Roosendaal. Hij was een tijd geleden door de rechter veroordeeld en had een deel van zijn straf uitgezeten, maar er stonden nog ruim zevenhonderd dagen open. 

Lees verder

06:10

Auto schiet uit de bocht bij Lithoijen en crasht

Een auto schoot vrijdag rond middernacht uit de bocht op de Lithoijensedijk bij Lithoijen. De bestuurder raakte met de auto twee palen. Daarna schoot de auto over een greppel en kwam deze tegen bomen tot stilstand.

Lees verder

06:00

Brand verwoest auto in Helmond, ook brandbaar materiaal op aanbouw gevonden

Een geparkeerde auto aan de Trompstraat in Helmond is vrijdagnacht door brand verwoest. Het vuur werd rond twee uur 's nachts ontdekt. 

Lees verder

05:53

Auto brandt uit na crash bij Galder

Een auto brandde vrijdagnacht uit na een crash in een bocht op de Galderseweg bij Galder. De auto vatte vlam nadat deze tot stilstand kwam tegen een boom in een tuin. De brandweer heeft de auto geblust.

Lees verder

05:40

Explosief materiaal ontdekt bij woningbrand Waalwijk, 12 huizen ontruimd

Twaalf huizen werden vrijdagnacht ontruimd nadat er rond een uur 's nachts brand uitbrak in een bovenwoning van een appartementencomplex aan het Diederikhof in Waalwijk. Vermoedelijk ontstond de brand doordat de bewoners, twee mannen, aan het knutselen waren met een explosief mengsel. Zij worden verdacht van brandstichting en zijn aangehouden.

Lees verder

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.