Docent bouwt AI-tool die studentgegevens naar ChatGPT stuurt

Een docent van onderwijsinstelling Fontys in Eindhoven heeft collega’s aangemoedigd om persoonlijke gegevens van studenten te uploaden naar de AI-dienst ChatGPT, en dit mogelijk ook zelf gedaan. Dat is in strijd met de privacywetgeving. Het gebeurde via een tool die hij zelf ontwikkelde. De docent ontkent eerst, om daarna te melden dat het alleen om zijn eigen data ging: "Ik ben zelf namelijk ook student."

De docent, werkzaam bij de opleiding ICT en Software Engineering, ontwikkelde een tool om studentenportfolio’s snel te analyseren en doorzoekbaar te maken. In zulke portfolio’s beschrijven studenten hun voortgang, verbeterpunten en reflecties op het leerproces. Vaak gaat het om persoonlijke en soms gevoelige informatie. Testen met echte portfolio's

Op LinkedIn schreef de docent twee weken geleden enthousiast over zijn tool. Hij stelde dat het om een ‘lokale AI-tool’ ging en riep collega’s op om ermee te testen. Die reageren enthousiast, op een enkele kritische reactie na. In reacties schreef hij zelf dat hij de tool ‘in de praktijk test met echte portfolio’s’. Maar de claim blijkt onjuist. De AI draaide niet lokaal op zijn computer, maar op de servers van OpenAI, het Amerikaanse bedrijf achter ChatGPT. Op een website waarop hij de ontwikkeling van de tool beschrijft, erkent de docent dit later zelf: ‘De tool werkt nu met OpenAI. Dit is een probleem voor de privacy.’ Hij zegt dat hij dit wil aanpassen, maar door zijn eerdere berichten is het aannemelijk dat er studentinformatie naar OpenAI is verstuurd.

Een screenshot van de tool.

Niet de eerste privacykwestie

Het is niet de eerste keer dat een grote instelling gevoelige informatie naar AI-diensten zoals ChatGPT stuurt. Eind vorig jaar bleek dat ambtenaren van de gemeente Eindhoven gegevens van kwetsbare inwoners hadden geüpload naar een AI-tool. De gegevens weer laten verwijderen door OpenAI, bleek een kansloze missie te zijn. Ook Fontys kwam eerder in het nieuws vanwege een privacyprobleem. In april vorig jaar waren honderden zeer gevoelige bestanden, waaronder medische gegevens, eenvoudig toegankelijk voor onbevoegden.