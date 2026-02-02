9 autobranden in Oss en Waalwijk, toch minder in Brabant dan jaar eerder

De eerste weken van 2026 begonnen in Brabant met gemiddeld meer dan drie autobranden per dag. Dat klinkt als een flink aantal, zeker als je de nieuwsberichten leest over negen uitgebrande auto’s in een paar dagen tijd in Waalwijk en Oss. Toch laten cijfers van de drie veiligheidsregio’s in Brabant zien dat de eerste vier weken van 2026 rustiger waren dan een jaar eerder.

‘Voor de derde nacht op rij autobrand in Oss, in totaal zes auto’s vernield’ en ‘Angst na derde autobrand in één week in Waalwijk’ : het zijn een paar nieuwskoppen van de laatste weken die doen vermoeden dat het aantal autobranden enorm hoog is. Toch ziet de brandweer geen stijging; het aantal branden daalt zelfs iets.

Cijfers autobranden 2026

Het jaar begon met meer autobranden dan een jaar eerder. Op de eerste dag van het jaar worden altijd de meeste autobranden geteld. Zo waren er op 1 januari 2026 26 autobranden; een jaar eerder waren dat er 24. “Over het algemeen zien we een dalende lijn als het gaat om autobranden”, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio.

In de eerste vier weken van 2026 waren er 93 autobranden (inclusief vrachtwagens) in Brabant. Dat blijkt uit cijfers van de veiligheidsregio’s die zijn opgevraagd door Omroep Brabant. Gemiddeld gingen er van 1 januari tot en met 28 januari dus 3,3 auto’s per dag in vlammen op in onze provincie.

2025 meer autobranden

In diezelfde periode een jaar eerder (2025) ging het om 102 autobranden. Toen was het gemiddelde 3,6 autobranden per dag in Brabant. Ondanks twee branden in parkeergarages in Eindhoven en de reeks autobranden in Oss en Waalwijk die veel aandacht kregen, is er dus geen sprake van een stijging.

De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft overigens de laatste jaren te maken met meer autobranden. Het gaat om de grootste veiligheidsregio van Brabant, met 24 gemeenten van Tilburg tot Bergen op Zoom en 1,3 miljoen inwoners. In heel 2025 waren er 482 autobranden. In de jaren ervoor waren dat er 437 (2024) en 425 (2023). In 2022 waren dat er ‘slechts’ 382. Een woordvoerder van die veiligheidsregio heeft geen verklaring voor waarom de cijfers vorig jaar ineens zo hoog waren.