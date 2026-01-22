‘Wie doet zoiets?', angst na derde autobrand in één week tijd in Waalwijk

Drie autobranden in één week tijd in Waalwijk: het zorgt voor onrust bij bewoners. Ook donderdagochtend was het in alle vroegte raak, dit keer in de Generaal Cronjestraat. De politie gaat bij deze autobrand uit van brandstichting. “Heel beangstigend”, zegt buurtbewoner Raymon.

Zwartgeblakerde en gesmolten onderdelen blijven achter onder de motorkap van de getroffen wagen. Een penetrante brandlucht hangt deze ochtend nog altijd in de straat. En de schrik in er nog altijd. “Een enorme knal hoorde ik”, vertelt Raymon. “Heel eng! Ik heb een zwangere vrouw. Je wil niet dat de baby stress krijgt.” Auto’s die vlakbij geparkeerd stonden, konden op tijd worden verplaatst, waardoor verdere schade beperkt bleef.

Brandstichting De politie gaat uit van brandstichting aan de Generaal Cronjestraat. "Ook de andere twee branden worden onderzocht. Vooralsnog lijken deze incidenten geen verband met elkaar te hebben, maar alle scenario’s worden opengehouden totdat het onderzoek is afgerond", laat een woordvoerder weten. "Wij surveilleren dagelijks in de omgeving en letten daarbij extra op verdachte situaties. Daarnaast vragen wij inwoners om het bij ons te melden als zij iets verdachts zien, zodat wij daar snel op kunnen inspelen."

In de Generaal Cronjestraat wonen meerdere bewoners op leeftijd. “Ik schrok me dood”, verzucht de 89-jarige Bert. “Het is verschrikkelijk dat dit zo vaak gebeurt! Heel triest.” Bert doelt op eerdere branden in Waalwijk. Vorige week vloog in de nacht van woensdag op donderdag een bestelbus in brand op een parkeerplaats aan de Esdoornstraat en vrijdag ging een geparkeerde auto achter een flat aan de Erve in vlammen op.

