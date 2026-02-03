Massaal afscheid in moskee voor verongelukte man (24): 'Onbeschrijfelijk'

Verdriet en verslagenheid overheersen bij de islamitische gemeenschap in Oss. Een 24-jarige man uit hun midden kwam zaterdagavond om het leven bij een ongeluk in Uden. Een overlijdensgebed in de moskee aan het Industriepark Oost wordt dinsdagmiddag massaal bezocht. “Het was een heel goede jongen”, vertelt Enes Çetin, woordvoerder namens de moskee.

Er is deze middag geen parkeerplek meer te vinden bij de moskee Mescidi Cuma. “Zijn dood maakt veel los. Ik verwacht twee- tot driehonderd mensen”, zegt Enes. Normaal komen bij het middaggebed volgens hem twintig of dertig mensen. “Het heeft veel impact omdat hij zo jong was. Hij was altijd vrolijk, vriendelijk en hard aan het werk. Dit is onbeschrijfelijk. Het is heel heftig. Het raakt veel jongeren.” “Zijn moeder was natuurlijk heel erg verdrietig. Zijn vader heb ik nog niet kunnen spreken”, vertelt moskeeganger en oud-bestuurder Mustafa. “Het was een rustige jongen. Ik zag hem altijd in het theedrinkhokje. Hij vroeg altijd hoe het met me ging.”

"Het is heel belangrijk om bij iemands laatste gebed aanwezig te zijn."

De kist wordt naar buiten gebracht, want binnen is te weinig plek. Iedereen staat eromheen, volgens goed gebruik. “Dit is het minste wat je kunt doen”, vertelt de 31-jarige Mehmet. “Het is heel belangrijk om bij iemands laatste gebed aanwezig te zijn. Veel mensen nemen vrij.” De dood van de 24-jarige komt hard bij hem binnen. “Dit is een wake-up call. De dag van morgen is niet zeker. Ik heb zelf twee broertjes van rond die leeftijd”, verzucht Mehmet. De uitvaart vindt volgens hem later in Turkije plaats. Het slachtoffer woonde in Oss, maar hij verhuisde volgens moskeebezoekers enkele jaren geleden met zijn vader naar Uden. Daar kwam hij zaterdagavond om het leven bij een botsing op de kruising van de N264 met de Wilhelminastraat in Uden. Hoe het ongeluk precies kon gebeuren, is nog onduidelijk. Buurtbewoners klagen al langer over gevaarlijke stoplichten, vertelden ze maandag tegen Omroep Brabant. De moskee heeft op sociale media een rouwprent verspreid en schrijft in het Arabisch: "Wij wensen de overledene Allahs barmhartigheid toe. Moge Allah hem genadig zijn en moge zijn rustplaats het paradijs zijn."