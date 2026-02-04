Johan Vlemmix bereikt pensioenleeftijd, maar aan stoppen denkt hij niet

Johan Vlemmix is jarig en blaast woensdag 67 kaarsjes uit. Tijd om het rustiger aan te doen zit er zeker niet in voor de markante Brabander. Hij barst van de energie en heeft alweer nieuwe projecten in het vooruitzicht.

In de keuken van zijn sterrenwacht in Hoeven eet Vlemmix samen met huisgenoot en showbizzman Peter Jan Rens een gebakje. Ondanks het bereiken van de pensioenleeftijd wil Vlemmix van stoppen niks weten. “De geraniums komen er wel, maar ik ga er niet achter zitten. Dat is heel zeker. Je bent langer dood dan je leeft, dus geniet ervan.”

Onafgebroken applaudisseren , 58 uur lang in een reuzenrad en een tempexblok van vijf kubieke meter boven je hoofd tillen . Allemaal wereldrecords die op naam staan van Johan Vlemmix. Dat laatste haalde hij op zijn zestigste verjaardag. Zeven jaar later viert de rasentertainer zijn verjaardag een stuk rustiger.

In zijn lange carrière deed Vlemmix wel honderd keer mee aan ‘Te land, ter zee en in de lucht’. Hij presenteerde het programma ook nog lange tijd. Naar eigen zeggen heeft hij aan 630 televisieprogramma’s meegedaan. Toch is zijn eerste televisieoptreden in 1970 met het Tivolikoor hem het meest bijgebleven.

“De reden dat ik dat ging doen was eigenlijk door Lenny Kuhr. Zij had meegedaan aan het Eurovisiesongfestival en woonde bij mij om de hoek. Ik stond door de brievenbus te kijken terwijl zij ‘De Troubadour’ zong. Het enige wat ik dacht was: ‘Dat wil ik ook.’ En dat kon alleen via het koor. Uiteindelijk zongen we met John Woodhouse het nummer ‘Goodbye Auf Wiedersehen’ in de studio in Hilversum. Dat gaf mij zo’n ongelofelijke kick. Dit wil ik altijd blijven doen.”

De kontfluitact

Vele jaren later, in 2013, trad Vlemmix met zijn kontfluit en kontfluitpop op tijdens het Duitse televisieprogramma Das Supertalent. Ondanks dat hij kritiek kreeg op zijn optreden, kijkt hij er zelf met trots op terug. “Ik heb elf minuten zendtijd gehad op de Duitse tv met een volautomatische kontfluitpop en danseressen. Dat pakken ze mij niet meer af. Het gaat erom de mensen een beetje een lach op hun gezicht te brengen, ook al is dat vol schaamte.”



Optreden tijdens Eurovisiesongfestival

Stilzitten is lastig voor de kersverse pensionado. Zijn volgende act staat alweer op de rol in mei tijdens het Eurovisiesongfestival. Nederland doet dit jaar niet mee, maar Vlemmix reist wel af naar Wenen. “Ik heb ‘Ein bisschen Frieden’ van Nicole in een modern jasje gestoken. Voor het gebouw van het Eurovisiesongfestival ga ik het nummer vertolken. En dat ga ik twee dagen doen. Gegarandeerd dat het gaat lukken”, zegt hij vol vertrouwen.

Ook heeft hij plannen voor de voormalig sterrenwacht in Hoeven, die hij in 2022 kocht. Daar wil hij een televisiestudio bouwen om quizzen en talkshows te maken. “Of de concepten ooit verkocht worden, gaan we wel zien. Maar nu is de tijd om de leuke dingen te doen en als je dat doet kan het altijd nog scoren. Je weet het nooit.”

Wereldkankerdag

Dat de altijd goedgemutste Vlemmix ook een serieuze kant heeft, blijkt als het gaat over Wereldkankerdag. Die dag valt tegelijk met zijn verjaardag. Op zijn jas draagt hij een speldje met de tekst: ‘Kanker draag je niet alleen’.

“Mijn ouders zijn allebei jong aan kanker overleden en ook andere familieleden hebben hun pensioenleeftijd niet gehaald door de ziekte. Ook daar wil ik bij stilstaan. Probeer een beetje vriendelijk tegen elkaar te zijn. Het leven kan kort zijn. Steun elkaar, en zeker de mensen die kanker hebben. Laat ze niet alleen."