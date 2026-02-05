Thomas D. uit Erp had 'wapenfabriekje', justitie eist twee jaar cel

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag in de rechtbank in Rotterdam twee jaar celstraf, waarvan een jaar voorwaardelijk, geëist tegen de 24-jarige Thomas D. uit Erp voor verboden wapenbezit. D. was actief bij de Geuzenbond, die door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) is aangemerkt als extreemrechts.

De verdachte werd in augustus 2025 aangehouden na een ambtsbericht van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). Daaruit zou blijken dat hij geweld wilde plegen tegen leden van de beweging Antifa. De inlichtingendienst AIVD luisterde hem vermoedelijk af en hoorde hem iets zeggen over ‘81 dooie Antifa’. En daarom pakte de politie hem deze zomer op, op verdenking van terrorisme.

Tijdens een voorbereidende zitting zei het Openbaar Ministerie dat bewijs dat D. een terroristisch misdrijf voorbereidde, ontbrak, zoals eerst het vermoeden was. "Maar bewijs van een wapenfabriekje met grondstoffen en handleidingen is er wel", zei de officier van justitie donderdag. "Ook al is dit geen terrorismezaak, huis-tuin- en keukenwapenbezit is het ook niet", aldus de officier. Wat werd er gevonden op het woonadres van Thomas D.?

In augustus 2025 werd Thomas D. aangehouden in Badhoevedorp op verdenking van het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Een arrestatieteam viel ook binnen op een adres in een voormalig restaurant in Erp waar D. ingeschreven stond. Bij doorzoekingen op dat adres werden verboden vuurwapens en munitie gevonden: meerdere revolvers, een geweer en een omgebouwd pistool. Maar er lagen ook kruisbogen, pijlen, tactische vesten (zoals soldaten dragen), twee airsoftkalasjnikovs, vlindermessen en 300 gram kruit. Ook antieke, niet-verboden wapens, lagen binnen. Het OM sprak over een ‘grote verzameling werkende wapens met bijpassende munitie’.