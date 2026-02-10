112-nieuws: Auto rijdt over rotonde en belandt in sloot Klundert • Twee Tilburgers opgepakt voor drugshandel en witwassen

In dit liveblog houden we je deze dinsdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

21:15 Auto rijdt over rotonde en belandt in sloot Klundert Een automobilist is dinsdagavond met zijn auto in de sloot beland in Klundert. De bestuurder van de auto reed rechtdoor over de rotonde op de Zuidelijke Randweg en kwam tot stilstand in de sloot. Lees verder

16:35 Twee Tilburgers opgepakt voor drugshandel en witwassen Twee Tilburgers zijn dinsdagochtend opgepakt nadat de politie invallen deed in verschillende panden in de stad. De mannen (beiden 26) worden verdacht van drugshandel en witwassen. Lees verder

15:05 Auto botst tegen boom op het midden van rotonde in Terheijden Een auto is dinsdagmiddag in Terheijden tegen een boom gereden die in het midden van een rotonde staat. Dat gebeurde op de rotonde op de Hoofdstraat. Lees verder

12:23 Man valt door dak van tankstation en raakt ernstig gewond Een man is dinsdagochtend door het dak van een tankstation gezakt op de Provincialeweg in Oosteind. De man viel meters naar beneden en raakte ernstig gewond. Lees verder

11:16 Verdachte (18) opgepakt voor brand in woonzorginstelling De politie heeft een verdachte (18) opgepakt voor de brand in woonzorginstelling De Belvertshoeve aan de Scheibaan in Oisterwijk. Het gaat om een 'bekende van de instelling'. Meer informatie deelt de politie vooralsnog niet. Lees verder

11:04 Bestuurder raakt punt van vangrail, auto kantelt in de berm op de A58 Een auto is dinsdagochtend op zijn kant terechtgekomen bij een afrit op de A58 bij Moergestel. De automobilist raakte het puntstuk van de vangrail en schoot vervolgens door in de berm. Lees verder

10:27 Weer inbraak bij brandweerkazerne, gereedschap gestolen uit brandweerwagen Inbrekers hebben maandagnacht toegeslagen bij de brandweerkazerne in Geffen. Ze kwamen binnen via een ingeslagen ruit. Ze hebben duur gereedschap uit de brandweerwagen buitgemaakt. Lees verder

10:08 Zwartgeklede jongens zitten met fatbikes in bosjes, ook vuurwapens gevonden Twee jongens van 15 en 16 jaar zijn opgepakt in Eindhoven, omdat ze in zwarte kleren in de bosjes zaten. Op de plek waar de jongens zaten, werden later twee vuurwapens gevonden door agenten. Lees verder

05:53 Brand verwoest twee auto's in Tilburg Twee auto's zijn maandagavond door brand verwoest in de Sweelincklaan in Tilburg. De brandweer kon voorkomen dat de vlammen zouden overslaan naar een derde voertuig. Lees verder

05:37 Auto brandt uit na crash op A58 bij Tilburg, bestuurder naar ziekenhuis Een auto is maandagavond uitgebrand na een crash op de A58 bij Tilburg. De auto botste tegen de vangrail en kwam tegen een verkeerspaal naast de weg tot stilstand. Auto-onderdelen lagen verspreid over de weg. Lees verder