Inwoners ontevreden over inspraak azc, bestuurskundige geeft uitleg

Veel inwoners van Maashorst voelen zich niet gehoord in het participatietraject rond de komst van een azc aan de Boekelsedijk in Uden. Ondanks dat gaf de meerderheid van de gemeenteraad maandagavond groen licht voor de bouw van de opvang. Marcel Boogers is expert op het gebied van regionaal en lokaal bestuur en weet hoe lastig participatie kan zijn. "Je hebt de wettelijke plicht om dit te doen."

Een paar dagen voor de allesbeslissende raadsvergadering van maandag, was er donderdagavond een commissievergadering. Van de veertien insprekers uit het dorp lieten er twaalf in een betoog weten dat zij onder andere niet tevreden zijn over wat er is gedaan met hun inbreng. "Ik sta hier omdat ik me als inwoner van de gemeente Maashorst totaal niet gehoord voel", vertelde een van hen. Een andere inwoner die insprak zegt moeite te hebben met de transparantie van de gemeente. “Er zijn meerdere locaties bekeken, maar wij weten niet welke dat zijn en waarom die zijn afgevallen. Dan voelt het alsof de keuze al vaststond.” Ook noemt hij het veiligheidsplan onvoldoende toegespitst op de locatie. “Het lijkt grotendeels een kopie van een ander plan."

"Als je dat niet helder communiceert, dan heb je een probleem."

Gedurende het traject rond de asielopvang heeft de gemeente Maashorst meermaals geprobeerd om haar inwoners te betrekken. Zo waren er onder andere dialoogsessies, een draagvlakonderzoek en een klankbordgroep. "Je hebt de wettelijke plicht om dit te doen", vertelt bestuurskundige Marcel Boogers over participatie van inwoners. Het betrekken van inwoners bij plannen van de gemeente is dan ook niet nieuw. "Dit is vooral om mensen de ruimte te geven om mee te praten. Of het nu gaat om een sporthal of azc. Het is ervoor dat je weet wat de opvattingen en wensen zijn van inwoners. De gemeenteraad laat zich daardoor informeren om keuzes en afwegingen te maken."

"Als je inwoners hebt die iets niet willen, dan is het lastig om dat goed te doen", vult Boogers aan. Goede communicatie is daarbij van belang. "Als mensen het niet snappen, dan worden ze ook wat kriebelig. Probeer zoveel mogelijk uit te leggen wat je wel en niet kunt doen. Als je dat niet helder communiceert, dan heb je een probleem."

De locatie voor het azc aan de Boekelsedijk in Uden (foto: Tom Berkers).

De gemeente Maashorst laat weten dat participatie van inwoners van 'groot belang' is. "Daarom hebben we participatiebeleid vastgesteld. En daarom hebben we ook een participatieaanpak voor dit project gemaakt. De klankbordgroep is daar een (belangrijk) onderdeel van. We wilden de leden graag informeren over de ontwikkeling en raadplegen over maatregelen om de veiligheid- en het veiligheidsgevoel te versterken." Er zijn ideeën opgehaald uit de bijeenkomsten met de klankbord die wel worden gerealiseerd, maar die niet in het huidige veiligheidsplan staan. "Denk bijvoorbeeld aan de hoogte van de bebouwing aan de Boekelsedijk. Ook worden er enkele ideeën nader onderzocht of of voorgelegd aan de politie voor advies. Bijvoorbeeld de mogelijkheid van een voetpad langs de N264." De terugkoppeling van de gemeente op verschillende zienswijzen en gesprekken is te lezen in meerdere documenten. "Daarnaast is tijdens overleggen met de klankbordgroep en in 1-op-1 gesprekken met diverse omwonenden en sportverenigingen mondeling toegelicht wat wel of niet mogelijk is."

"Niemand heeft het gevoel dat het iets heeft bijgedragen."

Het traject, onder andere met de klankbordgroep, laat volgens de gemeente zien hoe ingewikkeld participatie kan zijn. "We vinden het uiteraard heel jammer dat de klankbordgroep niet positief terugkijkt op dit traject. We beraden ons nu op een vervolg, met de intentie om met elkaar in gesprek te blijven." Al staat er binnen die klankbordgroep 'niemand meer te trappelen om te participeren', laat een van de leden weten. "We kregen niet de juiste stukken om te beoordelen en we merkten aan alles dat de gemeente niets teruggeeft van wat ze doen met onze vraagstukken." Bij de start van de gesprekken wisten zij dat het niet ging óf er een azc zou komen. "Maar wel over hoe je het dan zo goed mogelijk kunt plaatsen. We hebben drie bijeenkomsten gehad. En eigenlijk is de gemeente op niets teruggekomen in alle drie de gesprekken. Niemand heeft het gevoel dat het iets heeft bijgedragen."