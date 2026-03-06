Mannen wijzen naar elkaar na moord Heezerweg en worden vrijgesproken

Misha W. (27) uit Eindhoven en Alireza B. (31) uit Geldrop zijn vrijgesproken van de dodelijke schietpartij op de Heezerweg in Eindhoven, in juli 2023. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch vrijdag geoordeeld. Beide mannen schoven elkaar de schuld in de schoenen en daardoor kan de rechtbank niet met zekerheid vaststellen wie er geschoten heeft en dus worden beide mannen vrijgesproken.

“Op essentiële vragen hebben we geen antwoorden”, constateerde de voorzitter van de rechtbank. “Wie geschoten heeft is nooit duidelijk geworden, mede door toedoen van beide mannen. Zij hebben het onderzoek gefrustreerd door te vluchten en bewijs weg te maken.” Deze vrijspraak is pijnlijk voor de nabestaanden van de Utrechtse drugsdealer Fouad (34). “Pijnlijk omdat een van de twee mannen hem heeft doodgeschoten”, constateerde de rechtbank. “Maar er is te weinig bewijs en iemand mag niet ten onrechte worden veroordeeld.” Misha W. en Alireza hielden zich bezig met diefstallen en wapen- en drugshandel. En toen de betaling van 14.000 euro voor een gestolen Audi RS6, die door de bende van Fouad werd gebruikt als vluchtauto bij zes plofkraken, uitbleef, besloten ze op 10 juli 2023 om wiet van die Fouad te kopen, en die te betalen met nepgeld. Zo wilden ze de openstaande schuld inlossen. Dat Fouad el J. daar niet zomaar mee akkoord zou gaan en dat daar wel eens ruzie over zou kunnen ontstaan, hadden de mannen ook wel kunnen bedenken. Ze namen niet voor niets een vuurwapen mee, bekende Misha W. tijdens de zitting. Ze deden dat voor hun eigen veiligheid. Want behalve de reactie van Fouad konden ze ook niet voorspellen of de Utrechtse drugsdealer alleen zou komen of met meerdere mensen.

Natuurlijk ontstond er ruzie op de afgelegen plek bij een kamp aan de Heezerweg, waar ze met elkaar hadden afgesproken voor de deal. Fouad was niet onder de indruk van de argumenten van Misha en Ali. Maar op enig moment zal een van de twee een pistool hebben getrokken en vluchtte Fouad zijn eigen Mini Cooper uit. Hij kwam echter niet ver, want hij werd al snel via zijn rug door zijn hart geschoten en overleed ter plekke.

Justitie oordeelde dat het eigenlijk niet uitmaakt wie Fouad heeft doodgeschoten en eiste 14 jaar tegen Alireza B. en 16 jaar tegen Misha W., omdat die een langer strafblad heeft. Beide mannen hebben volgens justitie samen de ripdeal bedacht om aan hun geld te komen en bij dat plan hoorde ook dat vuurwapen en dan kun je weten dat dat ook fout kan gaan, meende de officier. Maar daar denkt de rechtbank dus duidelijk anders over en sprak beide mannen vrij van de doodslag op Fouad. De rechtbank kan niet vaststellen of het vuurwapen onderdeel was van het plan. Het ging wel mee voor de zekerheid, maar de rechtbank ziet geen bewijs voor afspraken om dat ook te gebruiken. Misha W. kreeg wel 24 maanden cel voor het stelen van de Audi en het bezit van het automatische wapen dat werd gevonden toen hij na een jaar werd opgepakt in Hoogerheide. Alireza B. kreeg vier maanden cel voor het stelen van de Audi. Deze tijd heeft hij al in voorarrest gezeten en dus hoeft hij niet terug de cel in. Misha W. moet nog tot de zomer in zijn cel blijven, maar dat is toch een heel stuk minder dan de zestien jaar die hem boven het hoofd hing.

De plek waar Fouad werd doodgeschoten ligt op een afgelegen plek in Eindhoven en is alleen bereikbaar via een weg door het bos. (Foto: Google Maps)