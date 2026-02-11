100.000 foto's met kinderporno gevonden bij zwemleraar Edwin S.

Bij zwemleraar Edwin S. (45) uit Sint-Oedenrode zijn ruim 100.000 plaatjes en 300 video’s met kinderporno gevonden. S. werd eind oktober opgepakt toen hij actief was op een forum vol met kinderporno. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) woensdag tijdens een tussentijdse zitting in de rechtbank in Den Bosch.

Drie maanden geleden werd duidelijk dat een zwemleraar van zwembad De Neul in Sint-Oedendrode is opgepakt ‘vanwege een zedenzaak’. Dat zorgde meteen voor veel onrust in het dorp. Na maanden onderzoek zijn er geen aanwijzingen dat er fysiek misbruik heeft plaatsgevonden. Edwin S. bekend

“Meneer heeft een gewoonte gemaakt van het verwerven en bezitten van kinderporno tussen 2021 en 2025”, zegt de officier van justitie in de rechtbank. Op twaalf gegevensdragers (telefoons, usb-sticks en harde schijven) zijn ruim 100.000 foto’s en 300 video’s met kinderporno gevonden. “Op de beelden zijn seksuele handelingen met kinderen te zien.” “Hij is de laatste periode dagelijks dwangmatig opzoek gegaan naar kinderporno”, zegt het OM. S. heeft alles bekend maar is wel verbaasd dat er zoveel beelden gevonden zijn. Mogelijk gaat het volgens zijn advocaat om dubbelingen, dezelfde foto’s die meerdere keren opgeslagen zijn.