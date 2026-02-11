100.000 foto's met kinderporno gevonden bij zwemleraar Edwin S.
Bij zwemleraar Edwin S. (45) uit Sint-Oedenrode zijn ruim 100.000 plaatjes en 300 video’s met kinderporno gevonden. S. werd eind oktober opgepakt toen hij actief was op een forum vol met kinderporno. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) woensdag tijdens een tussentijdse zitting in de rechtbank in Den Bosch.
Drie maanden geleden werd duidelijk dat een zwemleraar van zwembad De Neul in Sint-Oedendrode is opgepakt ‘vanwege een zedenzaak’. Dat zorgde meteen voor veel onrust in het dorp. Na maanden onderzoek zijn er geen aanwijzingen dat er fysiek misbruik heeft plaatsgevonden.
Edwin S. bekend
“Meneer heeft een gewoonte gemaakt van het verwerven en bezitten van kinderporno tussen 2021 en 2025”, zegt de officier van justitie in de rechtbank. Op twaalf gegevensdragers (telefoons, usb-sticks en harde schijven) zijn ruim 100.000 foto’s en 300 video’s met kinderporno gevonden. “Op de beelden zijn seksuele handelingen met kinderen te zien.”
“Hij is de laatste periode dagelijks dwangmatig opzoek gegaan naar kinderporno”, zegt het OM. S. heeft alles bekend maar is wel verbaasd dat er zoveel beelden gevonden zijn. Mogelijk gaat het volgens zijn advocaat om dubbelingen, dezelfde foto’s die meerdere keren opgeslagen zijn.
Nog niet ontslagen als zwemleraar
De zwemleraar wil graag thuis, onder bepaalde voorwaarden, zijn rechtszaak afwachten. “Ik heb contact met de gemeente en de wijkagent die mij steunen zodat ik op een veilige manier in de samenleving kan zijn”, zegt Edwin S. in de rechtbank. Hij voelt zich gesteund door de gemeente. “Ze willen mij helpen en zorgen voor een tijdelijke woning als de situatie onveilig wordt.” Maar de rechtbank oordeelt dat hij vast blijft zitten, de vrees voor herhaling is te groot.
De zwemleraar zegt dat hij nog niet is ontslagen door de gemeente Meierijstad, eigenaar van het zwembad. Wel krijgt hij geen loon meer. Volgens S. is er contact geweest met de gemeente over financiële zaken en zal bij vrijlating een gesprek plaatsvinden over zijn toekomst. "Als werkgever moet je eerst de rechtszaak afwachten. Wij hebben daarom ook nog geen uitspraak gedaan over een nieuwe functie", laat een woordvoerder van Meierijstad weten.
Teruggetrokken en gesloten leven
Eerder beschreven betrokkenen de 45-jarige man als een teruggetrokken en gesloten man. Hij zou volgens hen een 'goede, maar strenge' zwemleraar zijn geweest.
De man gaf zwemles voor het B- en C-diploma en lag daarbij ook met de kinderen in het water. Daarnaast was hij actief als vrijwilliger bij een organisatie die werkt met basisschoolkinderen.
Bronnen vertelden drie maanden geleden al aan Omroep Brabant dat de verdachte door een bekende bij de politie is aangegeven. Op 11 mei gaat de zaak inhoudelijk waarschijnlijk verder.