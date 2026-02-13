Gillis reageert op nieuws over Kroatië-plannen, grond zou wel verkocht zijn

Volgens Peter Gillis zijn zijn plannen voor negen vakantieparken in Kroatië wel degelijk serieus en vergevorderd. Dat laat hij weten in een reactie op een aantal verhalen van Omroep Brabant over de plannen, waaruit blijkt dat deze minder eenvoudig te realiseren zijn dan de ondernemer en realityster doet voorkomen. Gillis gaat in zijn reactie in op een deel van de bevindingen en spreekt van een ‘oneerlijke strijd’: ‘Alsof ik fabeltjes zit te vertellen’.

Omroep Brabant bezocht onlangs meerdere locaties in Kroatië waar de parken zouden moeten komen en sprak met lokale bestuurders, omwonenden en grondeigenaren. Gillis wilde niet reageren op vragen, omdat hij vindt dat Omroep Brabant hem enkel zwart wil maken. Donderdagavond reageerde hij wel, bij Shownieuws op SBS6.

‘Dit is mijn hotel’

In Kroatië werd duidelijk dat de plannen meer voeten in de aarde hebben dan het lijkt. Zo bleken burgemeesters niet op de hoogte van de plannen. Op tenminste drie plekken is nog geen enkele vergunning aangevraagd. En dat is wel nodig, al is het maar omdat sommige parken deels in beschermd Natura2000-gebied liggen. Omwonenden reageerden aanvankelijk geschrokken op de plannen, maar lieten later weten zich geen zorgen te maken omdat de eigenaren van de grond aangaven niet van plan te zijn zaken met Gillis te doen. Dat geldt bijvoorbeeld voor een vrouw die een hotel-restaurant runt dat nota bene staat ingetekend op een plattegrond van de Brabander: “Dit is mijn hotel, en ik ben niet van plan het te verkopen”.

‘Grotendeels leugens’

In Shownieuws op SBS6 gaat Gillis in op een paar van de conclusies die in de artikelen getrokken worden. Hij spreekt van ‘grotendeels leugens’ en neemt het Omroep Brabant kwalijk dat het lijkt alsof hij ‘fabeltjes’ vertelt over zijn activiteiten in Kroatië. De plannen komen vaak voorbij in de reallifesoap Massa is Kassa, ook op SBS6. Zijn belangrijkste punt: hij heeft wel degelijk een optie op negen stukken grond in Kroatië. Dat de huidige eigenaren daar niet transparant over zijn, begrijpt hij wel. En dat de buren niet op de hoogte zijn ook. “Wat de buren ervan vinden? Ik ga straks wel kennismaken en dan mogen ze gratis komen zwemmen in het zwembad, ze worden er allemaal beter van”, zo zegt hij. Voormalig strafrechtadvocaat Bram Moszkowicz meldt in Shownieuws bij Gillis langs te zijn geweest, in België. Hij laat weten getekende overeenkomsten te hebben gezien en zegt dat Gillis ‘flink aan het investeren’ is in het land. De gemeente Jasenice is duidelijk op Facebook: er zijn geen plannen bekend, een privéstrand noch een jacthaven zijn toegestaan:

